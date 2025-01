Real Madrid vence com show de Rodrygo, mas fica de fora do G-8 na Champions

O Real Madrid venceu o Stade Brest por 3 a 0 na rodada final da Fase de Liga da Champions League 2024-25. Com gols de Rodrygo e Bellingham, o time merengue fez sua parte na partida em Guingamp, porém, como dependia de outros resultados, não conseguiu uma vaga direta aos playoffs da Champions. O time de Carlo Ancelotti disputará a fase de playoffs pela sobrevivência na competição.

continua após a publicidade

➡️ Gol de Rodrygo pelo Real Madrid leva torcedores à loucura: ‘Humilhou’

Stade Brest 0x3 Real Madrid: como foi o jogo?

Sem Vini Jr., suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Real Madrid entrou em campo ciente das baixíssimas chances de classificação direta às oitavas de final. Com o trio de ataque formado por Mbappé, Brahím e Rodrygo, os Merengues entraram em ritmo baixo na partida em Guingamp: foram cinco finalizações contra nove do Brest. Porém, na única chance clara criada pelos Blancos, Rodrygo recebeu na ponta esquerda, limpou a marcação e bateu com classe para o gol defendido por Bizot. A bola ainda beijou a trave esquerda antes de morrer no fundo das redes.

Real Madrid, de Mbappé, vai disputar os playoffs da Champions League (Foto: Damien Meyer/AFP)

Com a vantagem no placar, o Real Madrid voltou para o segundo tempo em ritmo de treino e chegou a sofrer o empate com Ajorque aos seis minutos, porém, anulado por impedimento após revisão do VAR. Cinco minutos após, um contra-ataque mortal selou praticamente o resultado do jogo: depois de iniciar a jogada ainda no campo de defesa, Bellingham recebeu de Lucas Vázquez e aproveitou uma "furada" de Mbappé para marcar o segundo do Real Madrid no jogo.

continua após a publicidade

Com as classificações definidas, o jogo ficou morno. Mandante na partida, o Brest tentou incomodar o Real Madrid, mas esbarrava no sempre seguro Courtois. Aos 33' do segundo tempo, Rodrygo aproveitou o rebote do goleiro após chute de Mbappé e completou para o gol.

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Espanyol, pela 22ª rodada de La Liga, no sábado (1º). Do outro lado, no mesmo dia, o Stade Brest encara o PSG, pela 20ª rodada da Ligue 1.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Stade Brest 0x3 Real Madrid

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Roudourou, em Guingamp (FRA)

🥅 Gols: Rodrygo (27'/1ºT e 33'/2ºT); Bellingham (11'/2ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Pereira Lage (BRE); Tchouaméni, Rüdiger e Bellingham (RMA)

STADE BREST (Técnico: Eric Roy)

Bizot; Pereira Lage, Coulibaly, Chardonet, Lala; Fernandes, Magnetti, Camara, Doumbia; Baldé e Ajorque

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Modric e Jude Bellingham; Brahím, Rodrygo e Kylian Mbappé (Endrick)