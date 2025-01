Savinho muda jogo, e Manchester City garante vaga nos playoffs da Champions

O sonho do Manchester City na Champions League segue vivo. Ao vencer o Club Brugge, por 3 a 1, na oitava e última rodada da Fase de Liga da competição, a equipe de Pep Guardiola permaneceu na 2ª colocação e garantiu a vaga nos playoffs. Os gols da partida foram marcados por Onyedika, aos visitantes, Kovacic, Ordoñez (contra) e Savinho para os ingleses.

continua após a publicidade

➡️No sufoco, City garante vaga nos playoffs da Champions; veja classificados

Com o resultado, os Cityzens chegam aos 11 pontos e garantem a vaga aos playoffs da Liga dos Campeões. Do outro lado, o Brugge também vai às eliminatórias, mas perdem a invencibilidade de 20 jogos que acumulava desde o dia 22 de outubro, quando foi derrotado pelo Milan na 3ª rodada da Champions.

Como foi o jogo?

Apesar dos muitos toques e posse de bola "tranquila", a falta de objetividade marcou a tônica da postura do Manchester City no primeiro tempo. A equipe de Pep Guardiola ficaram reféns de jogadas na base da triangulação, o que não aconteceu diante da linha defensica Brugge, que por vezes se protegeu até com sete jogadores dentro da área.

continua após a publicidade

Em uma temporada marcada por tropeços atípicos, o que o City mais temia aconteceu: sua vida na Champions League 2024/25 chegou mais próximo do fim: pouco antes do intervalo, belgas buscaram um contra-ataque Jutglá, que deixa Matheus Nunes e Stones para trás e cruza a Onyedika, que fuzilou na rede.

Na segunda etapa, Kovacic fez os ingleses respirarem. Aos sete minutos, o meio-campista dominou no círculo central, fez fila na defesa do Brugge e finaliza no cantinho na entrada da área. Pouco depois, Savinho dá ótimo passe para Gvardiol, que chega na linha de fundo, cruza para o meio da área e Ordóñez corta para dentro da própria meta, virando a favor dos mandantes.

continua após a publicidade

Depois de muita fumaça, o primeiro gol de Savinho na Champions chegou. O brasileiro escreveu seu nome na história do City e foi decisivo para mudar o jogo para os ingleses. Stones deu um lançamento com maestria, o jovem atacante mata no peito e finaliza para fechar o caixão do Brugge.

Savinho foi um dos destaques do City (Photo by Paul ELLIS / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o Manchester City volta aos trabalhos na Premier League para enfrentar um dos candidatos ao título inglês: o Arsenal, no domingo (2), às 13h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Brugge visita o Royal Antwerp, no mesmo dia, às 9h, pela 24ª rodada do Campeonato Belga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 3 X 1 CLUB BRUGGE

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🥅 Gols: Onyedika (45+1'/1°T), Kovacic (8'/2°T), 17'/2°T) e Savinho (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Pep Guardiola (téc-MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

CLUB BRUGGE (Técnico: Nicky Hayen)

Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José María Sánchez (ESP)

🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

🖥️VAR: Alejandro Hernández (ESP)