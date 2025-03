O Bayern Munique reduziu seu interesse em Nico Williams, do Athletic Bilbao, conforme reportado pela 'Sky Alemanha'. A equipe alemã, que antes mostrava forte inclinação para adquirir o jogador, optou por postergar grandes investimentos. Agora, volta sua atenção para Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Essa mudança de estratégia coloca o Barcelona em posição de reavaliar suas opções em relação ao ponta espanhol.

continua após a publicidade

➡️Bayern recebe troféu do Mundial de Clubes em evento com presença de ídolo brasileiro

Nico Williams, com contrato vigente até 2027 e uma cláusula de rescisão acessível, foi alvo de especulações na janela de transferências do meio do ano de 2024. O Barcelona expressou interesse, gerando tensões com o Bilbao. Contudo, limitações salariais impediram o avanço do clube blaugrana, que acabou contratando Dani Olmo. Nico permaneceu no Athletic, onde se mostrou satisfeito em continuar.

Atualmente, o Barcelona mantém Nico Williams em consideração, embora com menos ênfase que anteriormente. O Barcelona, diante de limitações orçamentárias, busca reforços que ofereçam soluções imediatas, focando em um atacante habilidoso ou um jovem centroavante para competir com Lewandowski.

continua após a publicidade

O interesse do Bayern de Munique em Nico Williams esfriou, apesar de contatos anteriores com o entorno do jogador, assim como o interesse de clubes da Premier League. Chelsea, Manchester United e Tottenham surgem como possíveis interessados, mas sem propostas concretas até o momento.

Nico Williams e Koke em ação durante Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional