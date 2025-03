A vitória do Barcelona sobre o Osasuna, em jogo atrasado da 27ª rodada de La Liga, pode trazer problemas à equipe na competição. O time de Pamplona estuda impugnar o confronto por conta de uma possível escalação irregular do zagueiro catalão Iñigo Martínez, segundo o jornal "Marca".

O defensor foi cortado da convocação do técnico Luis de la Fuente para os jogos da Espanha na Data Fifa de março, devido a uma parameniscite interna no joelho direito, mas apareceu entre os titulares do Barça no confronto. Porém, a diretoria navarra se baseia no artigo 5 da Fifa, que estabelece o tempo necessário para um atleta cortado voltar a entrar em campo.

- Se um jogador perder ou for retirado da seleção nacional devido a uma lesão, ele não poderá jogar pelo seu clube por cinco dias após a última partida da janela internacional, a menos que a federação nacional libere expressamente o jogador - afirma o documento.

Como Iñigo entrou em campo apenas quatro dias após o duelo entre Espanha e Holanda, pela Liga das Nações da Uefa, o Osasuna investiga se houve ou não a liberação por parte da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para permitir que o jogador entrasse em campo. O jogador precisaria passar por um exame solicitado pela entidade, mesmo que seja dentro do clube que defende, para ser liberado.

Caso o órgão máximo do futebol espanhol não tenha expressado a liberação para que Martínez entrasse em campo, os Rojillos podem entrar com um pedido para a anulação do confronto e, possivelmente, o triunfo automático.

⚽ Barcelona x Osasuna: como foi o jogo de La Liga?

Em campo, o Barcelona dominou a partida e superou o Osasuna por 3 a 0. A partida havia sido adiada por conta do falecimento repentina de Carles Miñarro Garcia, médico do clube catalão. Ferrán Torres, Dani Olmo e Robert Lewandowski anotaram os gols do triunfo, que isolou de vez a equipe na liderança do Campeonato Espanhol, com 63 pontos - três a mais em relação ao vice-líder Real Madrid.