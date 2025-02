Bayern de Munique anuncia renovação com alvo do Real Madrid

Em uma janela de transferências agitada, o Bayern de Munique anunciou a renovação do lateral-esquerdo Alphonso Davies, alvo recorrente do Real Madrid e que estava em negociações avançadas com o clube espanhol. Entretanto, desde o início de janeiro, jornais como o espanhol "Marca" asseguravam que o canadense havia aceitado a proposta de renovação dos Bávaros.

De acordo com a imprensa alemã, o lateral assinou até junho de 2030 e vai receber um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) por ano. A divulgação do novo vínculo foi feita com uma música cantada pelo próprio lateral-esquerdo, nomeada de "München my Throne" ("Munique meu trono" na tradução).

- Estou muito feliz por ter estendido meu contrato neste grande clube. Cheguei ao Bayern quando tinha 18 anos e só queria aprender o máximo possível todos os dias para me tornar um dos melhores na minha posição. Agora estou ansioso por mais cinco anos juntos. Já conquistei muito aqui, mas ainda há mais por vir - disse Davies.

Sob a orientação do técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid busca construir uma defesa sólida e versátil, capaz de competir nos mais altos níveis do futebol europeu. A estratégia do clube nas negociações com Alphonso Davies refletia essa visão.

Além do Real Madrid, o jogador do Bayern já foi relacionado ao Manchester United em janelas de transferências anteriores e, mais recentemente, ao Chelsea, de acordo com informações do "The Guardian", da Inglaterra.

