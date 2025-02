Capitão da Real Sociedad reprova insultos da torcida a Asencio

Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0, no Estádio Municipal de Anoeta, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. Durante o confronto, o zagueiro Raúl Asencio foi alvo de ataques de torcedores rivais. A torcida do time da casa entoou cânticos de "Asencio, morra".

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Real Madrid é ameaçado de morte por torcida rival

Após a partida, Mikel Oyarzabal, capitão da equipe do País Basco, criticou a atitude de seus torcedores no final da primeira etapa.

- Os insultos são condenados. Não gostamos deles. Acho que há outras maneiras de condenar os atos ou ações que alguém pode ter cometido, mas esta não é a maneira correta - disse Oyarzabal.

O jogador não teve vida fácil no confronto pela Copa do Rei. Toda vez em que tocava na bola, sofria fortes vaias, xingamentos e insultos. O clima de hostilidade foi tanto que a partida precisou ser interrompida. Pela primeira vez jogando capitão, Vini Jr. prontamente foi ao árbitro relatar o ocorrido. Porém, o próprio Sánchez Martínez admitiu que estava escutando as ameaças e parou a partida.

continua após a publicidade

Asencio em ação pelo Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional