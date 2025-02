Endrick tem média de gols superior a astros do Real Madrid

Endrick chegou a seis gols pelo Real Madrid na vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad na última quarta-feira (26), pela semifinal da Copa do Rei. Apesar de receber poucas oportunidades na temporada, o atacante tem correspondido em campo e supera números de astros do elenco.

O camisa 16 participou de 25 partidas pela equipe merengue até aqui, mas foi titular em apenas quatro delas. Com baixo tempo de participação, o brasileiro tem média de um gol a cada 79 minutos, superior a uma bola na rede a cada jogo completo (90').

A marca de Endrick não é só impressionante, como também a melhor entre os jogadores do Real Madrid na temporada. Atrás do jovem de 18 anos vêm as quatro principais estrelas da equipe: Mbappé, Vini Jr., Rodrygo e Bellingham. Compare as médias abaixo.

Menos minutos para fazer gol pelo Real Madrid em 2024-2025

Endrick - 79 minutos Kylian Mbappé - 114' Vini Jr. - 159' Rodrygo - 189' Jude Bellingham - 268'

Destaque em Real Sociedad x Real Madrid

Com gol de Endrick, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O duelo aconteceu nesta quarta-feira (26), no estádio Reale Arena. A partida foi dura, e o Real Madrid marcou ainda no primeiro tempo. Autor do gol solitário da partida, o camisa 16 se tornou o vice-artilheiro da competição, com quatro gols. Confira abaixo números do atacante no confronto.

72 minutos jogados 1 gol 1/3 finalizações no gol 1 finalização na trave 1 grande chance perdida 8/9 passes certos (89%) 2/7 duelos ganhos (28%) 2 faltas sofridas

