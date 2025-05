Não é à toa que Pedri é titular absoluto e peça fundamental no esquema de Hansi Flick pelo Barcelona em 2025. Quando ainda comandava o Bayern de Munique, o treinador já admirava as qualidades de Pedri e quis levar o jogador para a Alemanha após vencer o Barça por 8 a 2 pela Champions League. Foi o que confirmou o ex-diretor esportivo do clube espanhol Ramón Planes, em declarações ao programa 'Carrusel', da 'Cadena SER'.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona de Hansi Flick venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e La Liga - esta na última semana - nesta temporada. Com personagens como Lamine Yamal e Raphinha entre os favoritos a vencer a Bola de Ouro, o meio-campista Pedri também pode figurar na lista de concorretes. Após sofrer com lesões nos últimos anos, o espanhol se estabilizou fisicamente e foi pilar do meio do Barcelona, mas isso não foi surpresa para Flick. Um ex-diretor do Barcelona revelou que o alemão quis levar Pedri para o Bayern de Munique em 2020.

continua após a publicidade

— Dois dias depois da derrota contra o Bayern de Munique em Lisboa, recebi uma ligação do agente dele me dizendo que o Bayern queria fazer uma videoconferência - e eu fiz - porque queriam o Pedri — confirmou Ramón Planes ao 'Cadena SER'.

Nesta época, Pedri já estava contratado pelo Barcelona, mas estava emprestado ao Las Palmas, e jogava a segunda divisão do Campeonato Espanhol aos 16 anos.

continua após a publicidade

Messi ficou surpreso com Pedri nos primeiros treinos no Barcelona

Pedri estreou no Barcelona aos 17 anos, em 2020, e já havia despertado interesse do Bayern antes disso. Em sua primeira temporada com o clube catalão, o jovem já entrou em campo 52 vezes. Ele impressionou até Lionel Messi, que ainda estava no clube.

Pedri, que foi alvo do Bayern em 2020, teve parceria com o Messi no Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

— Pedri havia feito uma temporada sensacional no Las Palmas, certamente era o melhor jogador jovem da Segunda Divisão. Já dava pra ver que era um jogador especial, com uma qualidade que o tornava diferente. No segundo treino, o próprio Messi me perguntou de onde eu tinha tirado esse garoto. Não houve nenhuma dúvida de que ele tinha que ficar (e que não deveríamos buscar nenhum empréstimo) — completou o ex-diretor do Barça.

No total, Pedri tem 171 jogos pelo Barcelona aos 22 anos. São 26 gols e 21 assistências no período.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.