A "Apple TV", streaming que detém os direitos de transmissão da Major League Soccer (MLS), fecha acordo para mudar completamente a forma como a liga é transmitida. Com pagamentos totalmente revisados, a nova parceria irá durar menos tempo, mas ainda vai garantir 50 milhões a mais para a liga norte americana.

A parceria entre a Major League Soccer e a Apple, firmada originalmente por dez anos e avaliada em US$ 2,5 bilhões, previa um modelo de pagamentos estáveis ao longo da década, sustentados pelo serviço adicional MLS Season Pass, necessário para acompanhar todos os jogos. O acordo garantia à liga um fluxo anual de receita robusto, mas mantinha quase todo o conteúdo atrás de um paywall, limitando o alcance e dificultando a mensuração pública de audiência. Esse formato — inovador, porém fechado — tinha como base um compromisso de longo prazo, com valores distribuídos de maneira uniforme até 2032.

Com a renegociação, que antecipa o encerramento do contrato para a temporada 2028/29, o cronograma financeiro foi totalmente reestruturado. A Apple agora pagará US$ 200 milhões em 2026, US$ 107,5 milhões pela temporada de transição de 2027 e US$ 275 milhões por cada uma das temporadas seguintes, 2027/28 e 2028/29 — um ajuste que rende à MLS cerca de US$ 50 milhões a mais do que receberia no acordo original para o mesmo período. Além disso, os jogos deixam de exigir o Season Pass e passam a integrar a assinatura padrão da Apple TV, ampliando o alcance da liga em um momento estratégico, às vésperas da adoção de um novo calendário competitivo e do aumento esperado de interesse pós-Copa do Mundo de 2026.

As datas e os horários das semifinais de Conferência da Major League Soccer (MLS) estão marcados para os dias 22 a 24 de novembro. Após a goleada sobre o Nashville, por 4 a 0, o Inter Miami de Lionel Messi se classificou pela primeira vez para esta fase dos playoffs. O clube da Flórida enfrentará Cincinnati, que venceu o Columbus Crew por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Bremer, ex-São Paulo.

A outra semifinal da Conferência Leste ficou definida no confronto entre Philadelphia Union encara o New York City. Na Conferência Oeste, o Los Angeles, do sul-coreano Son Heung-min, ex-Tottenham, vai enfrentar o Vancouver Whitecaps, do alemão Thomas Müller, ex-Bayern de Munique. Enquanto isso, o Minnesota United duela contra o San Diego.