O QUE VEM POR AÍ?

O Barça fez somente um amistoso, contra o Arsenal, e lidou com a derrota por 5 a 3. Antes, estava previsto para ter o confronto com a Juventus, mas parte do elenco sofreu com uma gastroenterite viral e o jogo foi cancelado.



+ Suécia x Itália: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Mundo Feminina