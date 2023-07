Suécia e Itália se enfrentam na madrugada deste sábado, às 4h30 (de Brasília), no Wellington Regional Stadium, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo Feminina 2023. Ambas as equipes venceram na estreia e, em caso de vitória, uma delas garante vaga nas oitavas de final do torneio de forma antecipada.