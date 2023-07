O futuro do atacante Eden Hazard segue uma incógnita. O belga de 32 anos deixou o Real Madrid no início de junho e está há quase dois meses livre no mercado. Neste período, apenas dois clubes se interessaram nos serviços do ex-capitão da Bélgica; o RWD Molenbeek, recém-promovido à elite belga, e o Inter Miami, equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos. Ambas as possibilidades foram descartadas por Hazard.