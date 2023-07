A próxima edição da Copa América será em 2024, nos Estados Unidos. Inicialmente, a competição seria realizada no Equador, mas os planos mudaram. A competição contará com 16 seleções, sendo 10 equipes da América do Sul e seis times convidados da América Central e América do Norte. Vale lembrar que os EUA já sediarão a próxima Copa do Mundo. Ou seja, a Copa América será uma boa oportunidade para os norte-americanos fazerem testes pensando no maior torneio de futebol do mundo.