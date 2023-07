O Comitê de Controle Financeiro de Clubes abriu investigação sobre as fraudes em transações entre jogadores há sete meses. Ao final da última temporada, a Federação Italiana de Futebol puniu a Juventus com a perda de 10 pontos no campeonato nacional com um acordo com a Uefa. Agora, a punição foi dada para as competições continentais.