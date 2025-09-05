Barcelona rescinde com jogador e abre espaço a novo reforço
Rescisão permite clube inscrever reforço que havia sido "rebaixado" para o time B
O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (5), o acordo para a rescisão de contrato do volante Oriol Romeu. Assim, o encerramento do vínculo com o espanhol permitirá o clube inscrever o atacante Roony Bardghji, de 19 anos, que havia sido contratado em julho e reforçava o time B.
— O FC Barcelona chegou a um acordo com o jogador Oriol Romeu para a rescisão do seu contrato com o clube, dentro do prazo de mercado. O Barça agradece a Oriol Romeu pelo seu profissionalismo, compromisso e dedicação, e lhe deseja muita sorte e sucesso no futuro — escreveu o clube catalão.
Oriol Romeu assinou com o Barça na temporada 2023/24, retornando ao clube que estreou profissionalmente. Agora livre no mercado, o volante de 33 anos deve assinar em definitivo com o Girona, onde esteve emprestado na última temporada e disputou 37 jogos.
Reforço do Barcelona reclama de jogar pelo time B
A rescisão, agora, permite o Barcelona inscrever o sueco Roony Bardghji. O jogador tinha sido inscrito pela equipe B e demonstrou insatisfação em não estar no time principal, em declaração reproduzida pelo jornal sueco "Expressen". Contratado junto ao Copenhague por cerca de 2 milhões de euros na janela de transferências, Roony lembrou que os Culés convivem há anos com dificuldades para inscrever jogadores dentro dos limites financeiros da LaLiga.
Apesar da cobrança, Bardghji demonstrou tranquilidade quanto à demora para ser registrado. O atacante revelou confiança de que a situação será resolvida em breve e que poderá estar disponível para o próximo compromisso do Barcelona, contra o Valencia, no dia 14 de setembro. Além disso, destacou o impacto positivo de sua chegada ao clube catalão. Bardghji afirmou estar impressionado com a recepção no elenco e com a cidade.
– É como uma família. Nunca me senti assim em outros times. A cidade é fantástica, o clube é fantástico. Estou curtindo cada dia – completou.
Enquanto aguarda a regularização, Bardghji já tem presença garantida na Champions League, tendo sido incluído na lista de 23 jogadores inscritos pelo Barcelona para a fase de grupos.
