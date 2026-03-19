Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (19), a agenda do futebol reúne jogos decisivos pelas oitavas de final da Europa League e Conference League, com destaque para Roma x Bologna, Betis x Panathinaikos, Aston Villa x Lille e Porto x Stuttgart, além de Crystal Palace x AEK Larnaca e Fiorentina x Raków. No Brasil, a rodada do Campeonato Brasileiro tem Grêmio x Vitória, Flamengo x Remo e Chapecoense x Corinthians, enquanto a Copa do Brasil segue com jogos como Maringá x Goiás, Juventude x Águia de Marabá e Volta Redonda x Barra. Destaque também para as semifinais da Libertadores Sub-20 com Flamengo x Olimpia e Palmeiras x Santiago Wanderers.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Seleção Brasileira: as maiores polêmicas da convocação de Ancelotti
Seleção Brasileira17/03/2026
- Seleção Brasileira
Novidades de Ancelotti: conheça Bremer e Ibañez, zagueiros convocados da Seleção
Seleção Brasileira17/03/2026
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! destacam dupla em convocação de Ancelotti na Seleção
Fora de Campo17/03/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 19 de março de 2026):
Campeonato Turco
14h – Besiktas x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Conference League (Oitavas de Final - Volta)
14h45 – AEK Larnaca x Crystal Palace – CazéTV
14h45 – Raków x Fiorentina – CazéTV 2 (sem narração)
14h45 – Mainz x Sigma Olomouc – CazéTV 2 (sem narração)
14h45 – AEK x Celje – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Sparta Praga x AZ Alkmaar – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Rayo Vallecano x Samsunspor – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Strasbourg x HNK Rijeka – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Shakhtar Donetsk x Lech Poznan – CazéTV 2 (sem narração)
Europa League (Oitavas de Final - Volta)
14h45 – Midtjylland x Nottingham Forest – CazéTV
14h45 – Lyon x Celta de Vigo – CazéTV
14h45 – Freiburg x Genk – CazéTV 2 (sem narração)
17h – Real Betis x Panathinaikos – CazéTV
17h – Roma x Bologna – CazéTV
17h – Aston Villa x Lille – CazéTV
17h – Porto x Stuttgart – CazéTV
➡️ Clique para assistir na CazéTV
Campeonato Brasileiro
19h – Grêmio x Vitória – Premiere
20h – Flamengo x Remo – Premiere
21h30 – Chapecoense x Corinthians – Prime Video
Copa do Brasil (Quarta Fase)
19h30 – Maringá x Goiás – Prime Video
19h30 – Juventude x Águia de Marabá – Prime Video
20h – Volta Redonda x Barra – Sportv, ge tv e Premiere
Libertadores Sub-20 (Semifinal)
16h – Flamengo x Olimpia – (a confirmar)
20h30 – Palmeiras x Santiago Wanderers – (a confirmar)
Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Volta)
20h – Mount Pleasant x LA Galaxy – Disney+
22h – Tigres-MEX x FC Cincinnati – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias