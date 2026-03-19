Nesta quinta-feira (19), a agenda do futebol reúne jogos decisivos pelas oitavas de final da Europa League e Conference League, com destaque para Roma x Bologna, Betis x Panathinaikos, Aston Villa x Lille e Porto x Stuttgart, além de Crystal Palace x AEK Larnaca e Fiorentina x Raków. No Brasil, a rodada do Campeonato Brasileiro tem Grêmio x Vitória, Flamengo x Remo e Chapecoense x Corinthians, enquanto a Copa do Brasil segue com jogos como Maringá x Goiás, Juventude x Águia de Marabá e Volta Redonda x Barra. Destaque também para as semifinais da Libertadores Sub-20 com Flamengo x Olimpia e Palmeiras x Santiago Wanderers.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 19 de março de 2026):

Campeonato Turco

14h – Besiktas x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Conference League (Oitavas de Final - Volta)

14h45 – AEK Larnaca x Crystal Palace – CazéTV

14h45 – Raków x Fiorentina – CazéTV 2 (sem narração)

14h45 – Mainz x Sigma Olomouc – CazéTV 2 (sem narração)

14h45 – AEK x Celje – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Sparta Praga x AZ Alkmaar – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Rayo Vallecano x Samsunspor – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Strasbourg x HNK Rijeka – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Shakhtar Donetsk x Lech Poznan – CazéTV 2 (sem narração)

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Europa League (Oitavas de Final - Volta)

14h45 – Midtjylland x Nottingham Forest – CazéTV

14h45 – Lyon x Celta de Vigo – CazéTV

14h45 – Freiburg x Genk – CazéTV 2 (sem narração)

17h – Real Betis x Panathinaikos – CazéTV

17h – Roma x Bologna – CazéTV

17h – Aston Villa x Lille – CazéTV

17h – Porto x Stuttgart – CazéTV

➡️ Clique para assistir na CazéTV

Campeonato Brasileiro

19h – Grêmio x Vitória – Premiere

20h – Flamengo x Remo – Premiere

21h30 – Chapecoense x Corinthians – Prime Video

Léo Ortiz em Botafogo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Copa do Brasil (Quarta Fase)

19h30 – Maringá x Goiás – Prime Video

19h30 – Juventude x Águia de Marabá – Prime Video

20h – Volta Redonda x Barra – Sportv, ge tv e Premiere

Libertadores Sub-20 (Semifinal)

16h – Flamengo x Olimpia – (a confirmar)

20h30 – Palmeiras x Santiago Wanderers – (a confirmar)

Concacaf Champions Cup (Oitavas de Final - Volta)

20h – Mount Pleasant x LA Galaxy – Disney+

22h – Tigres-MEX x FC Cincinnati – Disney+

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