De freguês a carrasco: Liverpool atropela Galatasaray e avança na Champions
Reds perderam Cimbomn duas vezes na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Liverpool conseguiu a virada que precisava para espantar de vez o fantasma turco. Nesta quarta-feira (18), os Reds receberam o Galatasaray em Anfield pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League e aplicaram uma goleada por 4 a 0, garantindo a classificação para as quartas. A equipe inglesa havia perdido os dois confrontos anteriores contra os turcos na temporada – ambos por 1 a 0, na fase de liga e no jogo de ida – e precisava reverter o placar diante de sua torcida.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com as costas contra a parede, o Liverpool contava com a força de Anfield para acabar com a 'freguesia' contra um Galatasaray que já havia se mostrado uma equipe perigosa na competição. Os turcos eliminaram a Juventus nos playoffs e chegaram às oitavas com moral, contando com nomes como Victor Osimhen e o brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo e recém-convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.
Primeiro tempo de tensão para o Liverpool
O ar em Anfield era tenso. O Liverpool precisava da vitória, e o Galatasaray buscava se defender para proteger a vantagem conquistada em casa. Aos 25 minutos, porém, a missão turca ganhou um revés. Em jogada ensaiada de escanteio, Mac Allister surpreendeu com um chute rasteiro, e Szoboszlai apareceu livre para completar e abrir o placar.
Na reta final da primeira etapa, o húngaro sofreu um pênalti que poderia dar a virada no agregado ainda antes do intervalo. Salah, o grande herói dos Reds, foi para a cobrança em busca do seu 50º gol na Champions League, mas desperdiçou a chance.
Na volta do intervalo, o Liverpool imprimiu uma dominância absoluta. Aos seis minutos, Salah cruzou primorosamente para Ekitiké, que não perdeu a chance e virou o placar agregado. Dois minutos depois, Gravenberch aproveitou rebote de chute do próprio Salah e ampliou.
Aos 17 minutos, o gol mais esperado da noite finalmente saiu. Após troca de passes com Wirtz, Salah recebeu na direita, avançou para o meio e acertou um chute colocado no ângulo, marcando um golaço e fechando a conta em 4 a 0. Antes disso, o Liverpool ainda teve um gol anulado de Singo contra.
Noite apagada de Gabriel Sara
Convocado por Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, Gabriel Sara teve uma atuação discreta na eliminação turca. O meia, que vinha sendo um dos destaques do Galatasaray na Champions League com seis gols e duas assistências, não conseguiu repetir as boas atuações.
Segundo dados do Sofascore, Sara finalizou 20 passes, com 71% de acerto. No campo adversário, acertou apenas 7 de 14 tentativas (50%). Perdeu a posse de bola 12 vezes, venceu apenas um dos quatro duelos pelo chão e nenhum dos três duelos aéreos. O brasileiro ainda cometeu uma falta e teve uma finalização bloqueada.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
