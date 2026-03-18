Quais os confrontos e datas das quartas de final da Champions League?
Duelos estão definidos após fim das oitavas de final
- Matéria
- Mais Notícias
Com o fim dos jogos de quarta-feira (18), a Champions League definiu os oito clubes classificados para as quartas de final. Os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta a serem disputadas no mês de abril.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Nas quartas de final, Real Madrid, Arsenal, PSG, Sporting, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool e Atlético de Madrid estão classificados. As oito equipes seguem vivas na disputa pelo título, que será disputado no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Quais os confrontos das quartas de final da Champions League?
- Arsenal x Sporting
- Atlético de Madrid x Barcelona
- Bayern de Munique x Real Madrid
- Liverpool x PSG
Nas quartas de final da Champions League, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Liverpool decidem os confrontos em suas casas. Os Gunners, os Reds e os Bávaros possuem essa vantagem por conta da melhor campanha durante a fase de liga, enquanto os Colchoneros "roubaram" a posição do Tottenham, que encerrou a campanha de pontos corridos à frente do Barcelona.
Quais as datas dos jogos das quartas de final?
- Jogos de ida: 7/8 de abril
- Jogos de volta: 14/15 de abril
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias