Raphinha brilha, e Liverpool goleia: veja como foi o dia da Champions League
Barcelona, Liverpool, Bayern e Atlético de Madrid garantiram classificação às quartas
Nesta quinta-feira (11), quatro jogos definiram os últimos classificados para as quartas de final da Champions League. Com atuações dominantes e duelos movimentados, Liverpool, Tottenham, Barcelona e Bayern de Munique garantiram vaga na próxima fase. Veja como foram os jogos:
Barcelona goleia Newcastle com brilho de Raphinha
O Barcelona construiu a vitória em um jogo movimentado desde o início. Raphinha abriu o placar após boa troca de passes, mas o Newcastle reagiu rapidamente e empatou em contra-ataque. A equipe espanhola retomou a vantagem em jogada aérea com Marc Bernal, mas voltou a sofrer o empate ainda na primeira etapa. Antes do intervalo, Yamal converteu pênalti sofrido por Raphinha e colocou os catalães novamente à frente.
Na segunda etapa, o Barcelona foi superior e deslanchou no placar. Fermín López ampliou logo no início, e Lewandowski marcou duas vezes, aproveitando o abatimento inglês. Raphinha ainda fez mais um para coroar a atuação e fechar a goleada que garantiu a classificação.
Liverpool acaba com 'freguesia' e goleia Galatasaray
O Liverpool resolveu a classificação com autoridade em Anfield. Após início equilibrado, Szoboszlai abriu o placar em jogada ensaiada de escanteio. Ainda no primeiro tempo, Salah teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando.
Na segunda etapa, os ingleses dominaram completamente. Ekitiké virou o agregado logo no começo, e Gravenberch ampliou na sequência. Salah se recuperou do erro ao marcar um golaço, fechando a vitória por 4 a 0 e confirmando a classificação dos Reds.
Tottenham vence Atlético de Madrid em grande jogo, mas espanhóis avançam
O Tottenham venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 em Londres, mas não evitou a eliminação após o placar agregado. Tel abriu o marcador no primeiro tempo, colocando pressão nos espanhóis, que haviam construído vantagem no jogo de ida.
Na segunda etapa, o confronto ganhou intensidade. O Atlético empatou logo no início, mas o Tottenham voltou a ficar à frente com Xavi Simons. Os espanhóis reagiram novamente em bola aérea, e, já nos minutos finais, Simons converteu pênalti para garantir a vitória inglesa no jogo. Mesmo assim, o Atlético avançou às quartas de final.
Bayern goleia Atalanta e garante classificação para as quartas
O Bayern de Munique confirmou a vaga com mais uma atuação dominante diante da Atalanta. Mesmo com ampla vantagem no agregado, a equipe manteve postura ofensiva e abriu o placar com Harry Kane, após cobrança de pênalti refeita com auxílio do VAR.
No segundo tempo, os alemães ampliaram com naturalidade. Kane marcou mais uma vez, seguido por gols de Lennart Karl e Luis Díaz, aproveitando os espaços deixados pela equipe italiana. A Atalanta ainda descontou no fim, mas não evitou a goleada e a classificação tranquila do Bayern.
