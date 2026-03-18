Premier League, La Liga… Veja o desempenho das ligas europeias na Champions

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Oito clubes de cinco ligas europeias diferentes permanecem vivos após o fim das oitavas de final da Champions League. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern de Munique, PSG e Sporting seguem vivos em busca do principal título do continente.

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O Lance! apresenta um panorama do desempenho das principais ligas europeias na atual edição da Premier League. A La Liga possui o maior número de representantes com três clubes espanhóis entre as oito melhores equipes da Europa.

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La Liga na Champions League

Assim como em 2023/2024, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid representam a La Liga nas quartas de final da Champions League. Naquela ocasião, os espanhóis chegaram com força na reta final do principal torneio da Europa, e a equipe merengue se sagrou campeã.

Além disso, a La Liga já possui um representante na semifinal, uma vez que Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nas quartas de final da atual edição da Champions League. No outro lado da chave, o Real Madrid tem um compromisso difícil diante do Bayern de Munique.

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Uma curiosidade é que nas últimas oito vezes em que a Espanha levou três clubes às quartas de final da Champions League, um representante da La Liga foi campeão. Além de 2023/2024, o feito ocorreu em 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 e 2013/2014.

Os três clubes da La Liga eliminaram três representantes da Premier League e chegam com moral em busca de mais uma conquista para a Espanha.

Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Newcastle, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

Premier League decepciona

A Premier League decepcionou com desempenhos bem abaixo do esperado nas oitavas de final e colocou apenas dois representantes nas quartas de final da Champions League. Arsenal e Liverpool seguem representando a Inglaterra e em busca do título mais cobiçado da Europa.

Apesar de ser a segunda liga com mais representantes na Champions League, a Premier League havia colocado seis clubes nas oitavas de final. A decepção se dá por conta da eliminação de quatro equipes, o que representa mais da metade dos times que haviam se colocado entre os 16 melhores da competição.

Na fase de liga, os ingleses dominaram, e cinco clubes da Premier League ficaram entre os oito melhores colocados e conquistaram vagas automáticas às oitavas de final da competição. E a questão não foi somente a queda do Chelsea para o PSG ou do Manchester City para o Real Madrid, mas da forma como elas aconteceram.

Os Blues foram eliminados para o PSG por um placar de 8 a 2 no agregado. O Newcastle perdeu para o Barcelona por 8 a 3 no agregado. O Manchester City foi derrotado pelo Real Madrid por 5 a 1 no agregado. E o Tottenham sofreu 7 a 5 no agregado para o Atlético de Madrid.

Declan Rice comemora classificação do Arsenal sobre o Leverkusen na Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Bundesliga e Ligue 1 com representantes prováveis

O Bayern de Munique chega em quartas de final de Champions League pela 7ª temporada de forma consecutiva. Os bávaros fazem jus ao investimento pesado e os grandes nomes do elenco e se colocam entre as melhores equipes do continente.

Na fase de liga, o Bayern de Munique fez uma campanha quase perfeita com sete vitórias em oito partidas e chegou no mata-mata como um dos favoritos a conquistar a Champions League. O Borussia Dortmund decepcionou ao ser eliminado nos playoffs para a Atalanta. E o Bayer Leverkusen foi eliminado para o Arsenal, como era esperado.

Atual campeão da Champions League, o PSG chega pela 10ª vez em sua história nas quartas de final da Champions League. Os franceses eram esperados como únicos representantes da Ligue 1 em uma fase mais aguda da competição e busca defender o título.

Kane comemora gol do Bayern sobre a Atalanta, pela Champions League (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Liga Portugal surpreende na Champions League

Derrotado no jogo de ida das oitavas de final para o Bodo/Glimt por 3 a 0, o Sporting conquistou uma virada histórica por 5 a 0, em Lisboa. Com isso, Portugal coloca um representante nas quartas de final da Champions League pela primeira vez desde 2022/2023, quando o Benfica se colocou entre os oito melhores times da Europa.

Rafael Nel comemora gol do Sporting sobre o BodoGlimt, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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