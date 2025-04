Mbappé faz o primeiro gol de falta em sua carreira na final da Copa do Rei

Neste sábado, Mbappé fez o primeiro gol de falta de sua carreira, e logo na final da Copa do Rei. O francês entrou na segunda etapa, uma vez que não se recuperou completamente a tempo para ser titular da decisão, sofreu a falta e converteu: foi a primeira vez que Mbappé marcou em uma cobrança de falta direta para o gol. Apesar do feito, o Real Madrid perdeu para o Barcelona por 3 a 2 na prorrogação e foi vice-campeão da Copa do Rei.

O último gol de Mbappé pelo Real Madrid também veio de uma cobrança de falta. O lance, contudo, não foi uma batida direta. Em 29 de março, em jogo contra o Leganés por La Liga, o francês rolou para Fran García, que parou a bola para o atacante finalizar.

Mbappé tem ótimos números pelo Real Madrid. Logo no início da temporada, o francês fez gol na final da Supercopa da Uefa, disputada entre Real Madrid e Atalanta. Após primeira metade tímida (mas já com muitos gols), ele melhorou o desempenho na virada do ano. Com o de hoje, são 33 gols e 4 assistências em 50 jogos na temporada.

Mbappé iniciou a partida no banco de reservas

Mbappé não se recuperou 100% de torção no tornozelo direito e começou a decisão da Copa do Rei da Espanha no banco de reservas. O jogador torceu o tornozelo no jogo de volta contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League, e não teve condições de ser titular.

Mbappé começou entre os reservas na final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Desde o momento em que o francês se lesionou, o Real Madrid transmitiu otimismo quanto às chances do francês disputar a final da Copa do Rei. Porém, a recuperação de Mbappé não evoluiu tão bem quanto o esperado e desejado pela comissão técnica.