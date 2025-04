O ex-atacante Jair da Costa morreu neste sábado (26), ele fez história defendendo Portuguesa, Santos e Inter de Milão. Além disso, também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1962

O ex-atacante Jair da Costa morreu neste sábado (26), ele fez história defendendo Portuguesa, Santos e Inter de Milão. Seu óbito foi confirmado pela Lusa, equipe que o revelou e que defendeu entre os anos de 1960 e 1962.

Pela Seleção Brasileira, o atacante fez parte da equipe que veio a conquistar a Copa do Mundo 1962, que foi disputada no Chile. Apesar de ter sido reserva de Garrincha durante a competição, ele atraiu interesse do futebol italiano.

Jair teve duas passagens pela Inter de Milão, equipe que virou idólo e defendeu por cinco temporadas e veio a virar um dos maiores idólos da história da nerazzurra, tendo ajudado a equipe a vencer quatro campeonatos italianos e duas liga dos campeões.

Jair da Costa em ação pela Inter (Foto: Divulgação/Inter de Milão)

Além disso, ele também defendeu a Roma por uma temporada. Após sua segunda passagem pela Inter, ele voltou para o Brasil para defender o Santos.

Retorno vitorioso ao futebol brasileiro

Após dez anos no no futebol italiano, Jair foi defender o Peixe e venceu o Campeonato Paulista em 1973. Ao todo, o ex-atacante fez 57 jogos pelo Alvinegro Praiano, tendo feito 57 jogos e marcado 10 vezes em duas temporadas. Em 1974, ele foi defender o Windsor Star, do Canadá, sua última equipe e que defendeu por dois anos.

A Associação de Pesquisadores e Historiadores do Santos lamentou a morte do idólo. O órgão prestou sua solidariedada a família e aos amigos de Jair.

"A ASSOPHIS lamenta profundamente o falecimento de Jair da Costa, ponta direita campeão Paulista 1973, 84 anos.

Jair começou na Portuguesa de Desportos e foi campeão Mundial pela Seleção Brasileira em 1962, na reserva de Garrincha. Em seguida, foi contratado pela Internazionale de Milão e venceu tudo, tornando-se um dos brasileiros mais vitoriosos do futebol europeu. Ponta-direita dotado de grande velocidade, era driblador e também tinha facilidade para chegar até a linha de fundo ou fechar em diagonal para o chute a gol. Foi contratado pelo Santos em 1972 e se sagrou campeão Paulista no ano seguinte. No Peixe de 1972 a 1974 foram 57 jogos e 11 gols.

Estendemos pesares a todos os familiares e amigos para que encontrem forças nesse momento."