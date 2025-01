O Barcelona sofreu uma importante baixa de última hora para a partida contra o Valencia, neste domingo, às 17h (de Brasília). Titular da equipe, o meio-campista Pedri não foi relacionado para o duelo por problemas de saúde. O jogador foi diagnosticado com gastroenterite e desfalcará o time.

A ausência foi confirmada após o clube divulgar a lista de relacionados para o jogo da 21ª rodada de La Liga e também por um comunicado oficial publicado pelo Barça nas redes informando o quadro do jogador.

Além de Pedri, o técnico Hansi Flick continua sem Dani Olmo, que está afastado por conta de uma sobrecarga na parte inferior da panturrilha da perna direita. O jogador também não atuou pela Champions, na última semana.

Pedri, do Barcelona, tem gastroenterite e é baixa contra o Valencia (Foto: Josep Lago/AFP)

O comandante terá outras ausências para encarar o Valencia, como Marc Ter Stegen, Marc Bernal e Iñigo Martínez, todos lesionados. Apesar de não ter sido relacionado para a partida deste domingo, o meio-campista do Terrassa está na fase final da recuperação e deve reforçar o Barça na próxima semana.

A equipe de Hansi Flick entra em campo na próxima quarta-feira contra a Atalanta pela última rodada da Champions League. No próximo domingo, o desafio do Barcelona será contra o Alavés, em casa.

A tendência é que Pedri possa reforçar o time, assim como outros nomes que estão no departamento médico. O meio-campista é titular do Barcelona e atuou em 31 partidas da temporada.

Veja os relacionados pelo Barcelona

Barcelona divulga a lista de relacionados contra o Valencia (Foto: Reprodução/Barcelona)

Onde assistir Barcelona x Valencia

Barcelona e Valencia se enfrentam neste domingo (26), às 17h (horário de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, na Espanha. O confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 terá transmissão ao vivo do Disney+ (serviço de streaming).