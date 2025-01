Barcelona x Valencia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona e Valencia se enfrentam neste domingo (26), às 17h (horário de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, na Espanha. O confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 terá transmissão ao vivo do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Barça está em terceiro lugar na tabela, com 39 pontos, a diferença para o líder, o Real Madrid, é de sete pontos. Entre os desfalques estam Dani Olmo (lesão muscular), Marc-Andre ter Stegen e Marc Bernal também integram o quadro de lesionado.

O Valencia, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 16 pontos. Entre os prováveis desfalques estam: Iñigo Martínez, Ter Stegen, Bernal e Dani Olm.

Barcelona e Valencia se enfrentam neste domingo (26) (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X VALENCIA

21ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Olímpico Lluís Companys, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Casadó, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera e Gayá; Javi Guerra, Barrenechea e Almeida; Luis Rioja, Diego López e Hugo Duro.