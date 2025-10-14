Barcelona rejeita oferta por Yamal com valor duplicado: veja cifras

Lamine Yamal é, atualmente, o jogador com maior valor de mercado no mundo. A joia de La Macia está avaliada em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) e já despertou o interesse de diversos clubes. A última equipe a realizar uma proposta foi o Al Hilal, time árabe comandado por Simone Inzaghi.

A oferta dos árabes duplicou o valor de mercado de Yamal, fazendo uma proposta de 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões). O Barcelona, por sua vez, nem mesmo considerou vender o jovem.

Segue no Barcelona

A decisão de recusar a oferta do Al-Hilal está alinhada com os planos de longo prazo do Barcelona. O clube catalão renovou o contrato do jogador neste verão, estendendo o vínculo até 2031, em uma demonstração de que o considera parte essencial do projeto esportivo.

O novo acordo de Yamal com o Barcelona inclui um salário fixo de dez milhões de euros. Além disso, o contrato prevê um bônus de assinatura de 25 milhões de euros, que será pago ao longo de seis anos, e bonificações adicionais por desempenho.

Lamine Yamal disputa bola com Vitinha e Bradley Barcola em Barcelona x PSG (Foto: Josep Lago / AFP)

Temporada até agora

Peça importantíssima do Barcelona, o jovem ficou de fora de muitos jogos até agora na temporada. Lamine Yamal sofreu com algumas lesões na virilha, que o afastaram dos campos por um curto período de tempo. Nenhuma das contusões do jogador foi muito grave e, mesmo com poucos minutos, o camisa 10 do clube catalão possui cinco partidas, dois gols e quatro assistências.

Vale ressaltar que o Barcelona não participou do Mundial de Clubes, o que significa que os jogadores da equipe tiveram mais tempo para descansar. O atleta deve entrar em campo na partida da Espanha contra a Bulgária pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.