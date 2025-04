Técnico do Barcelona questiona comportamento de jogadores e pesa clima: ‘Não entendo’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick deu uma bronca em relação a reação de alguns jogadores na vitória por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo, pela La Liga. O comandante não gostou afirmou ter tomado decisões certas na partida em busca do triunfo.

- Posso entender que os jogadores não estejam felizes e insatisfeitos. Fui jogador e entendo. Todos querem demonstrar que podem ajudar e ser parte da equipe. Mas não entendo a reação. É uma situação que todos devem aceitar. Foi uma grande virada. E tomamos as decisões certas.

No decorrer da partida, Ferran Torres não escondeu sua insatisfação ao ser substituído aos 14 minutos do segundo tempo para a entrada de Lamine Yamal. O atleta chutou objetos que estavam na beira do campo quando o Barcleona perdia o jogo por 2 a 1.

No fim da partida, Ansu Fati também não gostou de não ter sido aproveitado por Hansi-Flick para ajudar na construção da virada do jogo. O atleta completou cinco meses sem atuar pelo Barcelona no Campeonato Espanhol e está próximo de uma saída.

Barcelona vive final de abril decisivo

Nos últimos dias de abril, o Barcelona vive dias decisivos por conta da reta final da La Liga, da decisão da Copa do Rei e do jogo de ida da semifinal da Champions League. O clube catalão tem a chance de conquistar o triplete pela primeira vez desde 2014/2015.