Barcelona e Bayern de Munique, considerados rivais europeus por confrontos nos últimos anos, travarão mais um confronto, mas desta vez, fora das quatro linhas. Os dois clubes têm por objetivo a contratação do zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, que se colocou a uma disposição para a mudança de ares.

O defensor de 29 anos afirmou, em entrevista ao portal alemão "Kicker", que não renovará seu contrato com os Onze da Fábrica. O vínculo atual expira ao fim do primeiro semestre de 2025, o que implica em uma saída grátis do clube para possibilitar um salto na carreira.

- Tudo já estava combinado desde o início. Houve um momento onde eu tomei a decisão de não estender meu contrato e não ficar aqui. Tudo continua da mesma maneira - afirmou Tah.

Tah chegou ao Bayer em julho de 2015. Formado nas categorias de base do Hamburgo, o zagueiro foi adquirido por 9,5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões na cotação da época), após se destacar em empréstimo ao Fortuna Dusseldorf.

Rapidamente, Jonathan ganhou a titularidade no Leverkusen, e consequentemente, oportunidades com a Alemanha. Na última temporada, foi um dos pilares do elenco de Xabi Alonso que se manteve invicto por 51 jogos e conquistou a Copa da Alemanha e a Bundesliga.

🔢 Números de Jonathan Tah, alvo de Barcelona e Bayern, pelo Leverkusen

⚽ 398 jogos

🥅 17 gols

📤 10 assistências

🏆 Títulos: Bundesliga 2023-24, Copa da Alemanha 2023-24 e Supercopa da Alemanha de 2024