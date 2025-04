Barcelona vence Mallorca e se aproxima de título de LaLiga

O Barcelona venceu o Mallorca por 1 a 0 pela 33ª rodada de LaLiga. A partida aconteceu nesta terça-feira (22), no Estádio Olímpic Lluís Companys, na Catalunha. Apesar da pressão dos Culés, o jogo terminou apenas com um gol solitário, que saiu dos pés de Dani Olmo. Com o resultado, o Barcelona dá mais um passo na conquista da LaLiga

O clube chegou a 76 pontos na sua campanha no campeonato espanhol, isolando-se na liderança da tabela. O Mallorca, por outro lado, continua na luta na parte do meio da classificação e permanece na 7ª posição na competição.

Barcelona x Mallorca: como foi o jogo?

O jogo começou animado para o Barcelona. Jogando com time misto, o clube não sentiu falta de seus principais jogadores e pressionavam o Mallorca. A equipe foi melhor na primeira etapa, sendo mais intenso e dominando a bola. Entretanto, a pressão não surtiu efeito no jogo, pois o goleiro Román fazia belo jogo. Os Culés terminaram o primeiro tempo com 70% de posse, porém, com o 0 a 0 no placar.

Lamine Yamal e Jose Copete durante a partida entre Barcelona e Mallorca (Photo by LLUIS GENE / AFP)

No segundo tempo, o Barcelona voltou ainda mais atento, e logo no primeiro minuto após o intervalo, chegou ao ataque e abriu o placar com gol de Dani Olmo. Com o tento marcado, o jogo parecia que iria abrir para o Barcelona, que pressionava mais e chegava com mais perigo. Entretanto, Román fez uma boa atuação na meta do Mallorca, e segurou o placar. Ao fim do jogo, o Barcelona terminou o jogo com 78% de posse de bola e 40 finalizações, porém, venceu apenas por 1 a 0.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Barcelona entrará em campo novamente em jogo válido pela ida da final da Copa do Rei. O clube enfrentará o Real Madrid, no próximo sábado (26), às 17h (de Brasília). O Mallorca, por outro lado, terá bom tempo para descansar e só entrará em campo novamente daqui a duas semanas, no dia 5 de maio.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 1x0 Mallorca

33ª RODADA - LALIGA

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpic Lluís Companys (ESP);

🕴️ Arbitragem: Miguel Ángel Ortiz Arias (árbitro); José Antonio Garrido Moreno e Guillermo Santiago Sancristán (assistentes)Javier Iglesias Villanueva (VAR)

⚽ Gols: Dani Olmo (BAR 1'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Costa (MAL)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

BARCELONA: Szczesny; Ronald Araújo, Eric García, Iñigo Martínez e Fort; Gavi, Pedri e Dani Olmo; Ansu Fati, Yamal e Ferrán Torres

MALLORCA: Román; Morey, Valjente, Raillo, Copete e Mojica; Mascarell, Sánchez e Samu Costa; Sergi Darder e Larin