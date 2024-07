Yamal em ação pela Espanha (Foto: Divulgação/Espanha)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 12:24 • Barcelona (ESP)

O Barcelona negou a proposta do PSG pela joia Lamine Yamal. O jovem craque de 16 anos foi alvo de uma aproximação dos franceses no valor de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual), mas em primeira instância, seguirá na Catalunha, de acordo com a agência de notícias "EFE".

Caso o Barça aceitasse o acordo, Yamal se transformaria no jogador mais caro da história. Entretanto, o luso-brasileiro Deco, diretor esportivo do clube, rechaçou qualquer possibilidade de negociação.

Lamine, com contrato até o fim do primeiro semestre de 2026, tem uma cláusula de rescisão estimada em 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões). Internamente, o ponta-direita é tratado como intransferível, sendo considerado o futuro do Barcelona.

Atualmente defendendo a seleção da Espanha, o atacante foi decisivo na classificação da Fúria à final da Eurocopa. Fazendo um grande torneio, marcou um lindo gol diante da França, em semifinal vencida por 2 a 1, se tornando o atleta mais jovem a balançar as redes na história do continental.

