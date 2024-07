Com gol antológico de Yamal, Espanha elimina a França e é finalista da Eurocopa

Yamal comemora o gol de empate no duelo contra a França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 17:53 • Munique (ALE)

A Espanha é a primeira seleção a garantir vaga na final da Eurocopa 2024. Em duelo equilibrado diante da França, o time de Luis de la Fuente venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo. Kolo Muani, logo no início do jogo, tinha aberto o placar para os Bleus.

O resultado veio a partir de uma virada relâmpago: atrás no placar dos 8 aos 20 minutos de jogo, a Fúria foi desafogada por um gol espetacular de Lamine Yamal. De fora da área, o cria de La Masia acertou um chute fantástico e indefensável para Maignan.

Este, inclusive, foi o gol mais precoce da história da Eurocopa, no auge dos 16 anos e 362 dias do atacante espanhol. O antigo detentor da marca era o suíço Johan Vonlanthen, aos 18 anos e 141 dias.

Quatro minutos depois, foi a vez de Dani Olmo, que substituiu o lesionado Pedri na fase anterior, voltar a decidir para a seleção espanhola. Nas quartas, o meia do RB Leipzig tinha feito um gol e distribuído uma assistência na vitória por 2 a 1 diante da Alemanha.

Com o resultado, a Espanha enfrentará a seleção que passar no confronto entre Inglaterra e Holanda, que se enfrentam no outro lado da chave.

Lamine Yamal comemora golaço pela Espanha, na Eurocopa. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ficha técnica: Espanha 2x1 França



Espanha x França

Semifinal - Eurocopa

🗓️ Data e horário: terça-feira, 9 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

⚽ Gols: Kolo Muani, aos 8' (FRA), Yamal, aos 21' e Dani Olmo, aos 25' (ESP)

🅰️ Assistências: Mbappé (FRA) e Morata (ESP)

🟨 Cartões: J. Navas e Yamal (ESP) e Tchouaméni e Camavinga (FRA)



⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón, Cucurella, Laporte e Nacho, Navas; Rodri, Fabián, Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal e Morata



FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan, Theo Hernández, Saliba e Upamecano, Koundé; Tchouaméni, Rabiot e Kanté, Mbappé, Dembélé e Kolo Muani

