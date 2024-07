José Mourinho é o novo técnico do Fenerbahçe (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 10:48 • Istambul (TUR)

José Mourinho, novo técnico do Fenerbahçe, solicitou a contratação do atacante Allan Saint-Maximin, uma das estrelas do futebol da Arábia Saudita. O francês, que pertence ao Al-Ahli, deve ser cedido por empréstimo ao clube turco, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O Special One é um fã declarado do futebol do ponta-esquerda, e entrou em contato direto com o jogador para convencê-lo do movimento. O acordo, próximo de se concretizar, deve ter duração de um ano, expirando ao final do primeiro semestre de 2025, e com redução salarial no período.

Saint-Maximin brilhou na temporada inglesa de 2022-23 pelo Newcastle. Com isso, chamou a atenção do Oriente Médio durante a onda de aportes financeiros do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Como os Magpies também são administrados pelo fundo, a contratação foi facilitada, a fim de manter o clube dentro da regras do Fair Play Financeiro.

Allan não fez grande temporada pelo Al-Ahli, ficando aquém do que se viu na Europa. Comprado em julho de 2023 por 25 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação da época), fez 31 jogos, com apenas quatro gols e dez assistências.

José Mourinho solicitou a contratação de astro do futebol da Arábia Saudita (Foto: Yasin Akgul/AFP)