Reação de Mbappé após eliminação da França gera revolta; veja o vídeo

Seleção Francesa foi derrotada pela Espanha na semifinal da Euro por 2 a 1







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 09:31 • Rio de Janeiro

Novo reforço do Real Madrid, Mbappé foi eliminado pela Espanha por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa com a França, na terça-feira (9). A reação do astro da seleção, saindo do campo sem cumprimentar os rivais pela vitória, gerou críticas entre os torcedores na internet.

No vídeo, publicado pelo jornal "Marca", o francês de 25 anos dá as costas logo após o apito final e deixa o campo sozinho, enquanto outros companheiros cumprimentam os espanhóis. Torcedores criticaram a postura do atacante, chamando-o de mau educado e que a seleção precisa de um 'verdadeiro líder'.

Vídeo de Mbappé após eliminação na Eurocopa

- O pior é que vão consolá-lo, em vez de ser ele quem levanta o ânimo dos companheiros como capitão. Que vergonha - disse um dos internautas.

Eliminado na Eurocopa, Mbappé reconheceu o mau desempenho na competição. Ele deixou o torneio com apenas um gol e uma assistência em cinco partidas.

- A competição foi um fracasso. Queria ser campeão europeu. Foi um ano longo, vou de férias para descansar. Não fui bem e vamos para casa, é simples - afirmou o jogador.

