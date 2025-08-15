Saiba quais brasileiros vão disputar La Liga 2025/26

La Liga foi um dos campeonatos mais atraentes para jogadores brasileiros durante muitos anos e nomes como Bebeto, Djaminha, Roberto Carlos, Ronaldo, Marcelo e Neymar fizeram história nos campos espanhóis. Porém, nessa temporada, o Campeonato Espanhol terá, por enquanto, apenas nove "brazucas" envolvidos. Além disso, só seis dos 20 times da primeira divisão possuem, ao menos, um brasileiro no elenco.

Esta estatística chama atenção, principalmente pelo histórico de grandes jogadores brasileiros em La Liga e também pela concentração destes no Real Madrid. Os Merengues possuem quatro em seu elenco, sendo que Rodrygo pode deixar o clube ainda neste verão. Enquanto isso, Barcelona, Real Betis, Girona, Villarreal e Sevilla têm um cada. Nesta janela de transferências, apenas um brazuca foi contratado: Vitor Reis, ex-Palmeiras e que pertence ao Manchester City, jogará no Girona de Míchel.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, chega ao Girona por empréstimo do Manchester City (Foto: Divulgação/Girona)

Brasileiros na disputa de La Liga 2025/26

Real Madrid: Éder Militão (Zagueiro, 27 anos), Vinicius Junior (Atacante, 25 anos), Rodrygo (Atacante, 24 anos) e Endrick (Atacante, 19 anos)

Barcelona: Raphinha (Meia, 28 anos)

Real Betis: Natan (Zagueiro, 24 anos)

Girona: Vitor Reis (Zagueiro, 19 anos)

Villarreal: Luiz Júnior (Goleiro, 24 anos)

Sevilla: Marcão (Zagueiro, 29 anos)

Início de La Liga e estreias dos gigantes

La Liga 2025/26 iniciará nesta sexta-feira (15), e o Lance! preparou um guia com a situação dos times que irão disputar o principal torneio espanhol. O pontapé inicial da competição será com Girona e Rayo Vallecano se enfrentando no Montivili. O Barcelona entrará em campo no próximo sábado (16), contra o Mallorca, fora de casa. O Atlético de Madrid também estreia longe de seus domínios, no domingo (17), diante do Espanyol. O Real Madrid, por sua vez, só iniciará sua temporada na próxima terça-feira (19), no Santiago Bernabéu, recebendo o Osasuna.

