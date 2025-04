O Real Madrid foi derrotado pelo Valencia na manhã deste sábado (5) por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada da La Liga. Com a derrota, o clube merengue aumenta a distância para o líder da tabela, o Barcelona, que ainda joga na rodada e está três pontos à frente na reta final da competição.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Valverde recupera a bola ainda no campo de defesa e lança um passe longo para Mbappé, que é derrubado e consegue o pênalti para o Real Madrid. Vini Júnior bate fraco no meio do gol, e Mamardashvili defende com facilidade a cobrança. Poucos minutos depois, o Valencia cobra um escanteio, e Mouctar Diakhaby cabeceia para dentro do gol merengue, abrindo vantagem para os visitantes.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro do Valencia marca um gol contra após o cruzamento de Brahim para Mbappé, mas a sorte estava do lado do defensor, que estava em posição de impedimento quando a bola desviou, e o gol foi anulado.

Segundo tempo

No primeiro escanteio do Real Madrid, a bola desvia na cabeça de Bellingham, sobra para Vini chutar no canto superior do goleiro e deixar tudo igual na partida. A equipe de Carlo Ancelotti foi superior durante todo o período, mas não conseguiu finalizar.

O Valencia, por sua vez, teve mais dificuldade de manter a posse de bola, mas apresentou facilidade nos poucos momentos em que infiltrou na grande área do Real. No último lance do jogo, Rafa Mir arranca no contra-ataque, pega a zaga merengue desprotegida e cruza para Perales cabecear sozinho na grande área.

A vitória quebra um jejum de 17 anos de invencibilidade do Real Madrid no Santiago Bernabéu contra o Valencia.

Vini Jr bate mais um recorde pelo Real Madrid

Apesar da jornada ter terminado com derrota e pênalti perdido, o atacante Vini Jr se tornou o brasileiro com mais gols na história do clube espanhol, empatado com Ronaldo Fenômeno, com 104 gols cada. O ranking dos goleadores do Brasil com a camisa do Real também conta com nomes como Marcelo, Kaká, Robinho, Sávio e Casemiro.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 2 VALENCIA

30ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu;

🥅 Gol: Mamardashvili (10'/1T); Vini Jr (5'/2T) e Perales (50'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Tárrea, Umar, Mosquera e Aarons (todos do Valencia)

🟥 Cartão vermelho: -

O que vem por aí?

O Real Madrid enfrenta o Arsenal nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O Valencia, por sua vez, recebe o Sevilla na sexta (11) pela 31ª rodada da La Liga.