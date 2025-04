Ex-Fluminense brilha com dois gols em duelo da Premier League

Neste sábado (5), um jogador brasileiro vem movimentando as estruturas da Premier League. Pela 31ª rodada do campeonato, Evanilson, ex-Fluminense, fez os dois gols que garantiram o empate de 2 a 2 e um ponto para o visitante Bournemouth contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.

O primeiro gol da partida saiu no primeiro tempo, aos 38 minutos, quando o atacante, atento, aproveitu um rebote do goleiro advserário Areola e abriu o marcador. Mas não demorou muito para que o time de Londres respondesse no início do segundo tempo com Niclas Füllkrug, aos 16 minutos e logo em seguida, ampliaram a vantagem aos 22 minutos com o Bowen.

Mas Evanilson estava determinado em não deixar seu time perder pontos na partida e aos e aos 33 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual novamente. Contou com a ajuda de seu companheiro, o espanhol Dean Huijsen para receber um passe para finalizar de cabeça a jogada dentro do gol.

Com as duas finalizações do jogo deste sábado, o ex-Flu chegou a incrível marca de 11 gols em 28 partidas. Somente nos últimos três jogos, finalizou quatro vezes dentro do gol. Com tais aparições, o Bournemouth vem se mostrando altamente competivo em sua campanha para disputar vagas para as competições europeias para a próxima temporada. O time de Evanilson, com a última vitória, se encontra na nona posição da tabela da Premier League, com 45 pontos. O West Ham está na 15° colocação, com 35 pontos.

Próximas partidas da Premier League

A equipe do Bournemouth entra em campo na próxima segunda-feira (14), jogando em casa no Vitality Stadium, contra o Fulham, as 16h (de Brasília). Já o West Ham tem a dura missão de enfrentar o líder do campeonato, o Liverpool em Anfield, no domingo (13), as 10h (de Brasília).