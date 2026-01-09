Ex-técnico do River Plate é resgatado após ser arrastado por correnteza

Martín Demichelis, ex-treinador do River Plate, foi resgatado por salva-vidas após ser arrastado pela correnteza marítima em uma praia uruguaia, junto com seu filho Bastian e sua sobrinha Camila. O incidente aconteceu em 31 de dezembro de 2025, na área conhecida como Laguna Escondida, em José Ignacio, região de Punta del Este. Os três foram surpreendidos pela força da água em uma zona onde o banho é proibido.

Imagens do salvamento foram divulgadas nas redes sociais nesta sexta-feira (9). Dois salva-vidas que estavam de folga realizaram o resgate da família, que não conseguia retornar à praia por conta própria.

Segundo o jornal "Notícias Argentinas", a área onde ocorreu o incidente com o ex-River Plate não possui postos de salva-vidas fixos devido às fortes correntes. O local é conhecido como "Lago Escondido" e tem o banho proibido justamente pelos riscos que apresenta aos banhistas.

O ex-jogador argentino teve carreira destacada no futebol europeu, atuando por oito temporadas no Bayern de Munique antes de passar pelo Manchester City e Espanyol-ESP. Demichelis encerrou sua trajetória como atleta em 2017, no Málaga-ESP.

Após pendurar as chuteiras, Demichelis iniciou sua carreira como técnico nas categorias de base do clube alemão. Em 2023, assumiu o comando do River Plate, seu primeiro trabalho como treinador principal, permanecendo até julho de 2024. Posteriormente, dirigiu o Monterrey do México por 43 jogos, deixando o cargo em maio de 2025.

O incidente ocorreu durante as férias da família Demichelis no Uruguai, no último dia do ano passado. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atual dos envolvidos após o resgate.