Correspondentes projetam Barcelona x Real Madrid e analisam momento de brasileiros

A final da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona acontece neste domingo (11), às 16h, no Alinma Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita. O clássico marca o quarto ano consecutivo em que os dois gigantes decidem o título da competição. O Lance! conversou com correspondentes da ESPN na Espanha, que analisaram o duelo.

- Vai ser um jogaço. A expectativa é enorme e ultrapassa muito as fronteiras da Espanha. Não apenas porque o jogo é na Arábia Saudita, mas porque é o maior clássico do futebol mundial, com tudo o que ele envolve dentro e fora de campo - disse Gustavo Hofman.

- Hoje, indiscutivelmente, o Barcelona é o time que vem jogando o melhor futebol. O Hansi Flick tem conseguido rodar o elenco mantendo a rotação lá em cima, com qualidade e intensidade. O Real Madrid ainda chega pressionado. Uma derrota para o Barcelona pode deixar uma imagem muito ruim e aumentar as dúvidas sobre o trabalho do Xabi Alonso. Por outro lado, dois bons jogos na Supercopa podem mudar completamente a temporada - completou.

Na leitura de André Linares, também correspondente da ESPN na Espanha, o aspecto tático será determinante.

- Será fundamental não deixar o Barcelona confortável com a posse de bola, especialmente nos pés de Pedri. O Real Madrid encontrou o caminho para vencer o único clássico da temporada ao pressionar muito e criar várias chances, principalmente no primeiro tempo - explicou Linares.

- Rodrygo vive uma ótima sequência, com participações diretas em gols, e o Vinícius Júnior já mostrou muitas vezes como é capaz de desequilibrar em jogos decisivos. Mesmo sem marcar recentemente, não existe momento melhor do que um clássico valendo título. O Raphinha, além de decisivo, é incansável na marcação e um dos líderes do time. O Barcelona sentiu muito a ausência dele quando ficou lesionado - emendou.

Real Madrid e Barcelona na Supercopa da Espanha

Desde 2023, apenas os dois clubes disputaram a taça, com vantagem do Barça, campeão em 2023 e 2025, enquanto o Real Madrid levantou o troféu em 2024. Na atual edição, o Barcelona garantiu vaga ao atropelar o Athletic Bilbao na semifinal, enquanto o Real Madrid precisou superar o Atlético de Madrid em um dérbi equilibrado.