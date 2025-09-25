Barcelona começa perdendo, mas vira e encosta no Real Madrid
Clube fica a dois pontos de distância do líder merengue
De virada, o Barcelona venceu o Real Oviedo por 3 a 1 em duelo válido pela 6ª rodada de La Liga. O confronto aconteceu nesta quinta-feira (25), no estádio Carlos Tartiere. Alberto Reina abriu o placar para os donos da casa com um golaço do meio-campo, mas Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo garantiram a virada do time catalão.
Com o resultado, o Barcelona conquistou sua quinta vitória no Campeonato Espanhol e segue dois pontos atrás do líder Real Madrid. Já o Real Oviedo continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição.
Real Oviedo x Barcelona: como foi o jogo?
Buscando encostar no Real Madrid, o Barcelona entrou em campo com postura ofensiva. Desde os primeiros minutos, os catalães ocuparam o campo adversário, trocaram passes rápidos e criaram oportunidades. Raphinha e Ferran Torres se movimentavam bastante pelos lados, enquanto Pedri tentava distribuir o jogo pelo meio.
A primeira grande chance do jogo veio ainda na metade do primeiro tempo. Raphinha arriscou de fora da área, acertando uma bomba rasteira que explodiu na trave. No rebote, Gerard Martín tentou de primeira, mas Escandell fez uma defesa milagrosa em cima da linha. Era um prenúncio da pressão que viria a seguir.
Apesar do domínio, o Real Oviedo não se intimidou. Empurrado pela torcida e liderado pelo veterano Santi Carzola, o time buscou equilibrar as ações. Mesmo com menos posse, aproveitou os erros do Barcelona para contra-atacar. Aos 33 minutos, saiu o gol: em um ataque pelo alto, Joan García saiu primeiro que os atacantes e tentou sair jogando, mas errou no passe. A bola sobrou para Alberto Reina, que, do círculo-central do meio-campo, chutou e marcou o primeiro da partida.
No segundo tempo, a equipe de Hansi Flick voltou com outra postura. Mais agressivo e buscando explorar os lados do campo, o Barcelona rapidamente encontrou espaços. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio e troca de passes curtos na área, Ronald Araújo improvisou como ponta, fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Ferran Torres. O atacante finalizou à queima-roupa, Escandell defendeu, mas Eric García apareceu no rebote para empatar a partida.
As substituições surtiram efeito imediato. Aos 25 minutos, De Jong recebeu pela direita e cruzou com precisão para Lewandowski. O polonês se antecipou à marcação e testou firme no ângulo, sem chances para Escandell, virando o placar para o Barcelona com um cabeceio característico de centroavante.
Depois da virada, o Barcelona passou a administrar o resultado. Com quase 80% de posse de bola, os visitantes reduziram o ritmo, trocaram passes com paciência e evitaram riscos. O Oviedo ainda tentou uma última pressão nos minutos finais, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo montado pelos catalães. Ainda na reta final do jogo, veio o terceiro gol do Barcelona: em jogada de escanteio, Ronald Araújo subiu mais alto que todo mundo e selou a vitória catalã.
O que vem por aí?
Com a derrota, o Real Oviedo terá a chance de se recuperar diante do Valencia, na próxima segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), em mais um duelo pela La Liga. Já o Barcelona volta a campo no domingo (28), quando enfrenta a Real Sociedad, às 13h30 (de Brasília), em casa.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Oviedo 1x3 Barcelona
6ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
🥅 Gols: Alberto Reina (OVI 33'/1T); Eric García (BAR 11'/2T); Lewandowski (BAR 25'/2T); Ronald Araújo (BAR 43'/2T)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵⚪ Real Oviedo (Técnico: Veljko Paunovic)
Escandell; Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane; Hassan (Sibo), Dendoncker (Colombatto), Reina (Brekalo), Chaira (Forés); Santi Carzola (Ilic); Rondón
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín (Koundé); Casadó (De Jong), Pedri; Raphinha (Lewandowski), Dani Olmo, Rashford; Ferrán Torres
