Futebol Internacional

Técnico da Espanha manda recado para técnico do Barcelona: ‘Não me importo’

Luis de la Fuente respondeu Hansi Flick sobre condição física de Yamal

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/09/2025
16:31
imagem cameraLuis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)
Luis de la Fuente recebeu uma homenagem nesta quinta-feira, e aproveitou para responder as críticas de Hansi Flick, do treinador do Barcelona. O alemão havia reclamado do tratamento dado a Lamine Yamal durante a última convocação da seleção espanhola, alegando que o jovem voltou lesionado ao clube. O técnico da Espanha foi questionado sobre o assunto e não deixou dúvida quanto à sua posição.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Em evento dedicado ao treinador, Luis de la Fuente não quis se envolver em nenhuma polêmica. Aproveitando o momento de homenagem, o técnico da Espanha afirmou que não estava interessado em responder Hansi Flick e nem se importava com o que o comandante do Barcelona disse.

– Você acha que hoje, na minha terra natal, aproveitando este momento, estou me lembrando do que Hansi Flick disse? Não me lembro e não me importo com o que ele disse – afirmou De la Fuente.

Luis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)
Luis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)

Luis de la Fuente fala sobre lesão de Yamal, do Barcelona

O treinador reforçou que a seleção espanhola acompanha de perto as condições físicas dos jogadores convocados e negou que haja descuido. Ele lembrou que profissionais ligados ao Barcelona trabalham com a Roja durante as datas Fifa, garantindo informação constante sobre os atletas.

A Real Federação Espanhola de Futebol também manifestou apoio ao treinador. A entidade destacou que não recebeu nenhum alerta do clube catalão sobre desconforto físico de Yamal antes da convocação e que o fisioterapeuta do Barcelona, que atua com a seleção, acompanhou o jovem em todos os treinos.

O treinador evitou aumentar a polêmica com Flick e preferiu enfatizar a preparação para os próximos compromissos. Segundo ele, manter o ambiente positivo dentro da seleção é mais importante do que trocar acusações públicas.

– Todos os jogadores são monitorados pela equipe médica da seleção. Temos profissionais do próprio Barcelona envolvidos nesse acompanhamento. Não colocamos ninguém em risco – disse o técnico espanhol.

– Tenho muito respeito pelo Barcelona, mas meu trabalho é cuidar da seleção. Não me interessa entrar em polêmicas externas – completou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

