Técnico da Espanha manda recado para técnico do Barcelona: ‘Não me importo’
Luis de la Fuente respondeu Hansi Flick sobre condição física de Yamal
Luis de la Fuente recebeu uma homenagem nesta quinta-feira, e aproveitou para responder as críticas de Hansi Flick, do treinador do Barcelona. O alemão havia reclamado do tratamento dado a Lamine Yamal durante a última convocação da seleção espanhola, alegando que o jovem voltou lesionado ao clube. O técnico da Espanha foi questionado sobre o assunto e não deixou dúvida quanto à sua posição.
Em evento dedicado ao treinador, Luis de la Fuente não quis se envolver em nenhuma polêmica. Aproveitando o momento de homenagem, o técnico da Espanha afirmou que não estava interessado em responder Hansi Flick e nem se importava com o que o comandante do Barcelona disse.
– Você acha que hoje, na minha terra natal, aproveitando este momento, estou me lembrando do que Hansi Flick disse? Não me lembro e não me importo com o que ele disse – afirmou De la Fuente.
Luis de la Fuente fala sobre lesão de Yamal, do Barcelona
O treinador reforçou que a seleção espanhola acompanha de perto as condições físicas dos jogadores convocados e negou que haja descuido. Ele lembrou que profissionais ligados ao Barcelona trabalham com a Roja durante as datas Fifa, garantindo informação constante sobre os atletas.
A Real Federação Espanhola de Futebol também manifestou apoio ao treinador. A entidade destacou que não recebeu nenhum alerta do clube catalão sobre desconforto físico de Yamal antes da convocação e que o fisioterapeuta do Barcelona, que atua com a seleção, acompanhou o jovem em todos os treinos.
O treinador evitou aumentar a polêmica com Flick e preferiu enfatizar a preparação para os próximos compromissos. Segundo ele, manter o ambiente positivo dentro da seleção é mais importante do que trocar acusações públicas.
– Todos os jogadores são monitorados pela equipe médica da seleção. Temos profissionais do próprio Barcelona envolvidos nesse acompanhamento. Não colocamos ninguém em risco – disse o técnico espanhol.
– Tenho muito respeito pelo Barcelona, mas meu trabalho é cuidar da seleção. Não me interessa entrar em polêmicas externas – completou.
