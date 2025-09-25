Real Madrid compara ações de astros de La Liga a Vini Jr para denunciar arbitragem
Jogadores teriam protagonizado lances de expulsão, mas não receberam cartão vermelho
O Real Madrid continua sua ofensiva contra a arbitragem de La Liga. Desta vez, o clube comparou a expulsão de Vini Jr a duas situações envolvendo Raphinha, do Barcelona, e Koke, do Atlético de Madrid. Enquanto o camisa 7 merengue foi expulso após revisão do VAR, os outros dois jogadores teriam cometido lances passíveis de cartão vermelho sem que o árbitro de vídeo interviesse.
O clube madrilenho usa dados estatísticos para alegar que vem sofrendo tratamento injusto das arbitragens. Em vídeo publicado pela Real Madrid TV, a diretoria afirma que rivais espanhóis têm sido beneficiados em lances polêmicos, enquanto os merengues sofrem o inverso.
Para ilustrar, o Real Madrid cita o caso de Koke, que enforcou o goleiro do Rayo Vallecano na última rodada da La Liga. O lance foi ignorado pelo VAR, que não chamou o árbitro para revisão. O clube compara esse episódio à expulsão de Huijsen, que recebeu cartão vermelho direto após parar um ataque, embora não fosse o último homem nem houvesse clara chance de gol.
"Rodada após rodada, vemos exemplos de como os árbitros espanhóis gerenciam as expulsões. Nestas seis rodadas, um jogador do Real Madrid foi expulso injustamente, a outro do Barcelona foram perdoadas duas expulsões e o último caso, a agressão de Koke que foi ignorada no último Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Situações que explicam por que o Madrid é o time com o pior saldo de expulsões na Liga no século XXI", denuncia o clube, em vídeo divulgado pelo Real Madrid TV.
Real Madrid relembra caso de Vini Jr
O clube também compara a expulsão de Huijsen a lances de Raphinha, em que o brasileiro teria dado entradas fortes em jogadores do Mallorca e do Getafe sem sequer receber cartão amarelo. Além disso, coloca esses episódios, principalmente o de Koke, por ter sido uma situação parecida, ao lado do lance de Vini Jr na temporada passada, quando o camisa 7 revidou uma provocação e empurrou o goleiro do Valencia.
"No Metropolitano, Koke não viu o cartão vermelho depois de agarrar pelo pescoço e derrubar o goleiro do Rayo. O árbitro de campo não o expulsou e o VAR não interveio, algo muito diferente do que aconteceu com Vinicius na temporada passada em Mestalla por uma ação similar. Aqui o VAR sim interveio e, além disso, o VAR não mostrou quando o goleiro provocava o brasileiro… Vini acabou expulso. Assim como há duas temporadas, quando o VAR ofereceu imagens tendenciosas, algo ratificado por um juiz", completa o clube em comunicado.
