Clube espanhol esteve perto de contratar Messi e Guardiola; veja

Guardiola e Messi formaram uma parceria de sucesso no Barcelona, conquistando a tríplice coroa na primeira temporada.

Pep Guardiola quase assumiu o Getafe em 2008 antes de ir para o Barcelona.

Lionel Messi e Pep Guardiola formaram uma das maiores parcerias, em quetão de sucesso, da história do futebol nos tempos de Barcelona. Porém, a dupla poderia ter destinos diferentes por detalhes. Ángel Torres, presidente do Getafe, afirmou, no podcast "Resonancia de Corazón", que quase contratou as duas lendas em momentos distintos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com Torres, Pep Guardiola quase comandou o Getafe justamente na temporada que acabou por assumir o Barcelona, em 2008:

"Eles (Barcelona) levariam o Laudrup (como técnico) e eu traria Guardiola. Falei com o irmão dele e cheguei a um princípio de acordo. Guardiola teria triunfado também no Getafe, porque é um monstro", disse Ángel Torres.

continua após a publicidade

Além de Guardiola, Ángel Torres tratou sobre o momento em que esteve próximo de garantir o empréstimo do jovem Lionel Messi, mas uma lesão no elenco culé travou a negociação.

"Eu cheguei ao Camp Nou em um dia 18 de agosto com Alfredo Duro, que era o diretor esportivo. Fomos pedir Messi (emprestado). Tínhamos um princípio de acordo com o Barça, mas Rijkaard, que era o técnico no momento, disse que não sei quem havia se lesionado e que Messi não poderia ir, porque começaria a ter minutos. Voltamos sem o Messi", completou o dirigente.

continua após a publicidade

Messi foi treinado por Guardiola de 2008 a 2012 (Foto: AFP / LLUIS GENE)

Conquistas de Messi e Guardiola juntos

Pep Guardiola comandou o melhor Barcelona de todos os tempos, tendo Lionel Messi como a referência técnica da equipe. Já na primeira temporada, os dois conquistaram a tríplice coroa. Na seguinte, voltaram a vencer La Liga. Em 2010/11, a 'tripleta' quase ocorreu novamente, mas a derrota para o Real Madrid na Copa do Rei freou o que seria um feito histórico. A parceria se encerrou em 2012, com uma frustrante eliminação na Champions para o Chelsea e a perda do título espanhol para José Mourinho e Cristiano Ronaldo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.