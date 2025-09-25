Rooney se retrata com CR7 e opina em rivalidade com Messi; veja

Após anos de parceria e conquistas no Manchester United, a relação entre Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo se deteriorou diante de alguns comentários do inglês. Porém, o ex-atacante decidiu acabar com todas as dúvidas sobre o que pensa de CR7, o chamou de gênio, mas reafirmou uma admiração maior pelo jogo de Lionel Messi, clássico rival do português.

Após anos de polêmicas, principalmente durante o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, Rooney se retratou em entrevista a Rio Ferdinand, no podcast do ex-companheiro de ambos:

"As pessoas pensam que eu o odeio. Eu o adoro! Acho que ele é um gênio absoluto, o que ele faz é incrível. Acho que as pessoas não percebem o quão próximos nós éramos. Só porque eu disse que o Messi é melhor do que o Ronaldo, as pessoas pensam que eu não gosto do Cristiano", começou por dizer Rooney.

Ainda sobre a eterna comparação entre Cristiano e Messi, Rooney surpreendeu novamente:

"Para ser sincero, nos últimos dois anos, tenho pensado: provavelmente será ele quem ficará mais na história, Cristiano, porque ele continua em frente. Eu adoro o Messi, adoro vê-lo jogar, e essa foi a única razão, porque acho que o Messi tinha um pouco mais em termos de como jogava e enfrentava os adversários", afirmou o ex-atacante, voltando a elogiar Ronaldo.

O discurso de elogios ao ex-companheiro não cessou e Wayne Rooney se mostrou impressionado com a forma atual de Cristiano Ronaldo, mesmo aos 40 anos:

"Cristiano é um gênio absoluto no que faz. Ele acabou de completar 40 anos e o que ele está fazendo é incrível. Tiro-lhe o chapéu [...] não posso dizer nada de mau sobre ele", finalizou sobre CR7.

Rooney se retratou publicamente com Cristiano Ronaldo (Foto: Cesar Manso/AFP)

Briga de Rooney e Cristiano Ronaldo

Não é a primeira vez que a relação entre Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo gera faíscas. Em 2006, nas quartas de final da Copa do Mundo, Cristiano pediu e comemorou a expulsão de Rooney na frente do então companheiro de Manchester United. Na época, a situação foi bastante debatida pela imprensa inglesa e Sir Alex Ferguson precisou intervir.

No retorno de CR7 aos Red Devils, em 2021, Rooney citou que o United precisava "buscar jovens" e não alimentar a dependência por Cristiano, além de afirmar que o português já não era o jogador que o mundo se acostumou. Os comentários não caíram bem para Ronaldo, que revidou em uma publicação que o inglês fez ao lado de Jamie Carregher, crítico voraz do camisa 7, chamando-os de "invejosos".

