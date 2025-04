O título da Copa do Rei custou caro para o Barcelona. Isso porque, na decisão do último sábado (26) contra o Real Madrid, o time de Hansi Flick precisou disputar 30 minutos extras, de intensidade, para sacramentar a conquista. Fato é que, com menos de um mês para o fim da temporada, os jogadores se encontram cada vez mais em seu limite físico. Apesar do desgaste, eles, acima de tudo, entendem a oportunidade de escrever história. Para o Barça, a meta é repetir um velho roteiro.

— Vi os jogadores em boa forma. O desenrolar da partida também influenciou, mas agora estamos focados na Inter. Temos chances de chegar à final da Liga dos Campeões. É a competição mais importante. Estamos em uma posição privilegiada. O treino correu bem e conversamos sobre o que podemos melhorar em relação ao jogo contra o Madrid. Veremos amanhã. Ainda temos mais um dia e veremos como os jogadores se recuperam. Quando você assiste à Inter, percebe que eles tiveram menos horas para se preparar — disse Hansi Flick sobre o cansaço na coletiva que antecede o duelo.

Já campeão da Copa do Rei, o Barcelona agora mira sua reta final de temporada para conquistar outros dois títulos e sacramentar a tão almejada, e rara, "Tríplice Coroa", quando uma equipe vence os três principais troféus da temporada. Resta para o Barça a La Liga, a qual figura a liderança com cinco jogos para o fim, e a Champions, que está na semifinal. Seria a terceira vez que a equipe atinge o feito.

Como foram as últimas tríplices coroas do Barcelona?

Temporada 2008/09

Sob o comando de Pep Guardiola, o Barcelona de 2008/09 não só conquistou os três principais títulos da temporada, como trouxe aos gramados um estilo de jogo revolucionário para o futebol, o famoso "tiki-taka". Comandados por Iniesta, Xavi e Lionel Messi, terminaram com 87 pontos e 105 gols marcados em La Liga. A Copa do Rei também foi conquistada sem sustos, com goleada de 4 a 1 contra o Bilbao na final. Já a final da Champions foi uma das mais marcantes da história, protagonizando o único confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo em uma decisão continental.

Depois de passar por Lyon, Bayern de Munique e Chelsea, os Culés se depararam com o atual campeão e todo poderoso Manchester United. A final aconteceu em Roma e, com o estilo de jogo único, o Barça não teve dificuldades e venceu por 2 a 0 com gols de Eto'o e Messi. O argentino marcou de cabeça e beijou a chuteira, que saiu do seu pé. A comemoração se tornou emblemática.

Temporada 2014/15

Barcelona x Atlético de Madrid - Suárez, Neymar e Messi (Foto: Lluis Gene/ AFP)

Agora com Luis Enrique, o Barcelona tinha outra carta na manga para conquistar sua segunda tríplice coroa: o Trio MSN. Formado por Messi, Suárez e Neymar, mantiveram o estilo de jogo ofensivo criado por Pep Guardiola com um sistema ainda mais eficiente. Foram 94 pontos em 38 jogos de La Liga, com incríveis 110 gols marcados. A disputa foi acirrada até o fim com o Real Madrid, que tinha o Trio BBC (Bale, Benzema e CR7) e terminou com 92 pontos.

O cenário da Copa do Rei foi o mesmo quando comparado à tríplice coroa anterior, vencendo, sem dificuldades, o Athletic Bilbao por 3 a 1. Na Champions, superou Manchester City, PSG e Bayern de Munique para chegar à final e bater a Juventus por 3 a 1.

Caso confirme a tríplice coroa em 2024/25, o Barcelona se isolará com o único europeu a alcançar o feito em três temporadas diferentes. Atualmente, os Culés já lideram, mas dividem o topo com o Bayern de Munique, que também já levantou três troféus de relevância em dois anos diferentes. O Real Madrid, por exemplo, não fez uma vez sequer.