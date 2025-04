Yamal completará 100 jogos pelo Barcelona antes dos 18 anos

O atacante Lamine Yamal alcançará um feito histórico com a camisa do Barcelona caso entre em campo contra a Inter de Milão, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O espanhol será o primeiro jogador a completar 100 jogos pelo clube catalão antes dos 18 anos. Com 17 anos, 9 meses e 16 dias, ele atinge a maioridade no dia 13 de julho deste ano.

Um dos maiores destaques do futebol mundial, Yamal se tornou titular absoluto do Barcelona na atual temporada. Até o momento, ele já coleciona 50 jogos, tendo 15 gols e 21 assistências. Sua estreia pelo time principal do Barcelona foi na temporada 2022/23, com apenas 15 anos, quando jogou sete minutos contra o Betis, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante já havia batido os 100 jogos como profissional em fevereiro, juntando compromissos pelo Barcelona e seleção espanhola. Yamal já disputou 19 jogos pela seleção principal da Espanha. Foram três amistosos, cinco compromissos pela Liga das Nações, quatro das eliminatórias para a Euro 2024, e os sete jogos da Eurocopa em que foi campeão e eleito melhor jogador jovem da competição.

Números de Yamal como profissional

Jogos pelo Barcelona: 100 Jogos pela Espanha: 19 Gols: 25 Assistências: 36

Jogadores mais jovens a completar 100 jogos pelo Barcelona

Lamine Yamal: Com 17 anos, 9 meses e 16 dias

Gavi: 19 anos e 27 dias

Bojan Krkic: 19 anos, 2 meses e 24 dias

Pedri: 20 anos, 2 meses e 4 dias

Ansu Fati: 20 anos, 5 meses e 16 dias

Lionel Messi: 20 anos, 8 meses e 3 dias