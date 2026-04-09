Thiago Silva joga hoje? Veja prováveis escalações de Porto x Nottingham Forest
Jogador deve ser titular no duelo da Europa League
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Após um marco histórico na carreira, Thiago Silva está pronto para mais um desafio europeu. O zagueiro brasileiro, de 41 anos, deverá voltar ao onze inicial do FC Porto nesta quinta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, para o jogo de ida das quartas de final da Europa League contra o Nottingham Forest.
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Titular nos dois jogos das oitavas de final contra o Stuttgart, Thiago Silva ficou no banco nas partidas da liga contra Braga e Famalicão, além do clássico com o Benfica. Aos 41 anos, o brasileiro tem sido poupado pela comissão técnica devido ao calendário saturado do Porto. Apesar das ausências recentes, sua condição física é plena e ele segue sendo peça fundamental nos momentos decisivos.
O técnico Francesco Farioli planeja escalar o brasileiro como titular nesta quinta. A titularidade do brasileiro deve representar segurança a linha defensiva do Porto. Os números mostram sua importância: nos oito jogos em que foi titular, o Porto sofreu gols em apenas três oportunidades. Foram cinco jogos sem ser vazado – contra Benfica (Taça de Portugal), Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Nacional (Campeonato Português) e Stuttgart (Europa League).
Onde assistir a Porto x Nottingham Forest?
O FC Porto recebe o Nottingham Forest nesta quinta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto (POR), pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (streaming).
✅ FICHA TÉCNICA
Porto 🆚 Nottingham Forest
Quartas de final (jogo de ida) – Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)
👁️ Onde assistir: CazéTV (streaming)
🕴️ Árbitro: Marco Guida (ITA)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Zaidu; Fofana, Pablo Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, Deniz Gül e Borja Sainz.
🔴🔴 Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Ortega; Williams, Abbott, Milenkovic e Morato; Yates, Sangaré e Domínguez; McAtee, Bakwa e Awoniyi.
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