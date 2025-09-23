Ídolo do Barcelona considera aposentadoria no Inter Miami

Meia do Inter Miami e jogador histórico do Barcelona, Sergi Busquets, deve anunciar sua aposentadoria em breve. O volante de 37 anos tem contrato até dezembro de 2025 e não deve renovar seu vínculo com o clube norte-americano.

A carreira de Sergi Busquets se encaminha para o fim. Segundo o jornalista espanhol Nacho García, em parceria com o jornal "As", o volante deve pendurar as chuteiras em breve. Atualmente no Inter Miami, Busquets não deve renovar seu contrato, que se encerra no fim deste ano, caso o time de Messi e companhia não alcancem os playoffs da Major League Soccer (MLS)

Sergio Busquets e Lionel Messi após partida pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)

Com o Inter Miami, Busquets tem um gol e 15 assistências em 104 jogos. O ídolo do Barcelona chegou ao futebol norte-americano em 2023, após 15 anos defendendo as cores do clube da Catalunha.

No Inter Miami, Busquets reencontrou companheiros da época de Barcelona. Ao lado de Messi, Suárez e Jordi Alba, o volante conquistou a Leagues Cup, no ano de estreia com o time da Flórida.

Busquets no Barcelona

O volante chegou no Barcelona ainda nas divisões de base. Em 2008, ingressou no elenco principal do clube catalão. O espanhol coleciona conquistas desde sua primeira temporada no futebol profissional. Ao todo, Sergi Busquets tem três Champions League, nove taças de LaLiga, sete taças do Rei e sete Supercopas da Espanha

Pela Espanha, o Ídolo do Barcelona venceu a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Em 2022, Segi Busquets anunciou a aposentadoria da seleção, enquanto ainda defendia a camisa Blaugrana.

