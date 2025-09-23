menu hamburguer
Futebol Internacional

Ídolo do Barcelona considera aposentadoria no Inter Miami

Com mais de uma década de carreira, jogador cogita aposentadoria no fim do ano

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
15:00
Sergio Busquets e Lionel Messi pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)
Sergio Busquets e Lionel Messi pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)
Meia do Inter Miami e jogador histórico do Barcelona, Sergi Busquets, deve anunciar sua aposentadoria em breve. O volante de 37 anos tem contrato até dezembro de 2025 e não deve renovar seu vínculo com o clube norte-americano.

A carreira de Sergi Busquets se encaminha para o fim. Segundo o jornalista espanhol Nacho García, em parceria com o jornal "As", o volante deve pendurar as chuteiras em breve. Atualmente no Inter Miami, Busquets não deve renovar seu contrato, que se encerra no fim deste ano, caso o time de Messi e companhia não alcancem os playoffs da Major League Soccer (MLS)

Sergio Busquets e Lionel Messi, ex-jogadores do Barcelona, após partida pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)
Sergio Busquets e Lionel Messi após partida pelo Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/ AFP)

Com o Inter Miami, Busquets tem um gol e 15 assistências em 104 jogos. O ídolo do Barcelona chegou ao futebol norte-americano em 2023, após 15 anos defendendo as cores do clube da Catalunha.

No Inter Miami, Busquets reencontrou companheiros da época de Barcelona. Ao lado de Messi, Suárez e Jordi Alba, o volante conquistou a Leagues Cup, no ano de estreia com o time da Flórida.

Busquets no Barcelona

O volante chegou no Barcelona ainda nas divisões de base. Em 2008, ingressou no elenco principal do clube catalão. O espanhol coleciona conquistas desde sua primeira temporada no futebol profissional. Ao todo, Sergi Busquets tem três Champions League, nove taças de LaLiga, sete taças do Rei e sete Supercopas da Espanha

Pela Espanha, o Ídolo do Barcelona venceu a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Em 2022, Segi Busquets anunciou a aposentadoria da seleção, enquanto ainda defendia a camisa Blaugrana.

