Ídolo do Barcelona considera aposentadoria no Inter Miami
Com mais de uma década de carreira, jogador cogita aposentadoria no fim do ano
Meia do Inter Miami e jogador histórico do Barcelona, Sergi Busquets, deve anunciar sua aposentadoria em breve. O volante de 37 anos tem contrato até dezembro de 2025 e não deve renovar seu vínculo com o clube norte-americano.
A carreira de Sergi Busquets se encaminha para o fim. Segundo o jornalista espanhol Nacho García, em parceria com o jornal "As", o volante deve pendurar as chuteiras em breve. Atualmente no Inter Miami, Busquets não deve renovar seu contrato, que se encerra no fim deste ano, caso o time de Messi e companhia não alcancem os playoffs da Major League Soccer (MLS)
Com o Inter Miami, Busquets tem um gol e 15 assistências em 104 jogos. O ídolo do Barcelona chegou ao futebol norte-americano em 2023, após 15 anos defendendo as cores do clube da Catalunha.
No Inter Miami, Busquets reencontrou companheiros da época de Barcelona. Ao lado de Messi, Suárez e Jordi Alba, o volante conquistou a Leagues Cup, no ano de estreia com o time da Flórida.
Busquets no Barcelona
O volante chegou no Barcelona ainda nas divisões de base. Em 2008, ingressou no elenco principal do clube catalão. O espanhol coleciona conquistas desde sua primeira temporada no futebol profissional. Ao todo, Sergi Busquets tem três Champions League, nove taças de LaLiga, sete taças do Rei e sete Supercopas da Espanha
Pela Espanha, o Ídolo do Barcelona venceu a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Em 2022, Segi Busquets anunciou a aposentadoria da seleção, enquanto ainda defendia a camisa Blaugrana.
