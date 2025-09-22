O Barcelona terá duas baixas significativas para as próximas semanas. Nesta segunda-feira (22), o clube catalão anunciou que Gavi será submetido a uma artroscopia e perderá de cinco a seis semanas. Já Fermín López ficará afastado por três semanas por lesão sofrida na partida contra o Getafe no último domingo (21).

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, terá problemas para escalar a equipe para as próximas rodadas de La Liga e da Champions League. Na terça-feira (23), o meia Gavi será submetido a uma artroscopia no menisco medial do joelho direito, já que o tratamento conservador para a lesão não apresentou resultado.

A intervenção será realizada pelo cirurgião Joan Carles Monllau, que já havia operado o joelho direito do jogador. O meia de 21 anos ficará de fora por até seis semanas. Seu retorno é esperado após da pausa para a Data Fifa de novembro.

Gavi comemora gol pelo Barcelona durante pré-temporada (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

O Barcelona também anunciou a baixa de Fermín López. O meia sofreu uma lesão no músculo iliopsoas, responsável pela flexão do quadril, movimentação da perna e flexão do quadril. De acordo com o boletim médico do clube, o atleta de 22 anos ficará afastado por cerca de três semanas.

Fermín sentiu desconforto na perna esquerda ao final da vitória sobre o Getafe. No último domingo (21), o Barcelona venceu o Getafe por 3 a 0 pela quinta rodada de La Liga.

Fermín López comemora seu gol junto de Lamine Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: CESAR MANSO / AFP)

Próximos jogos do Barcelona

Apesar dos desfalques no meio-campo, o clube catalão segue na cola do líder Real Madrid em La Liga. Na próxima quinta-feira (25), o Barcelona enfrenta o Real Oviedo, às 16h30 (de Brasília) pelo Campeonato Espanhol.



