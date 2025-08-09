Promessa do Barcelona se aposenta aos 23 anos

Ex-promessa do Barcelona, Joan González anunciou a aposentadoria dos gramados, na última sexta-feira (8). No Instagram, o jogador comunicou o fim da carreira e publicou memórias no esporte. Em 2024, o espanhol foi diagnosticado com uma doença cardíaca rara.

O jogador atuava pelo Lecce, da Itália, desde 2022 e foi diagnosticado com uma doença congênita do coração ainda em 2024. Após um ano afastado, González tentou voltar ao campo, mas, em junho de 2025, foi reprovado novamente no exame médico.

Joan tem 64 partidas pelo clube, e acumula dois gols e quatro assistências. Entretanto, não conseguiu jogar uma única partida na última temporada. No Barcelona, o espanhol era tratado como promessa e chegou às categorias de base em julho de 2019, mas não chegou a estrear profissionalmente lá.

Confira pronunciamento de González na íntegra

Hoje é um dos dias mais difíceis, mas também um dos mais significativos da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Após meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou a hora de anunciar que estou encerrando minha carreira como jogador de futebol.

Lembro-me dos dias de jogo como se fossem ontem: a sensação do gramado molhado, os gritos das arquibancadas, o som agudo da bola batendo na minha chuteira, o nervosismo antes do pontapé inicial... Momentos que agora sinto profundamente porque sei que não voltarão. Houve dias de cansaço, de erros, de raiva de mim mesmo. Mas também houve risos, gols, abraços, olhares cúmplices com os companheiros depois de um bom jogo. Lembro-me do vestiário, dos conselhos dos jogadores veteranos, das piadas, das conversas que só acontecem dentro de um time. E lembro-me, acima de tudo, dos olhares da minha família nas arquibancadas. E daquele gesto inesquecível de cumprimentá-los depois do jogo.

Tudo o que antes eu via como rotina, agora sei que era especial. E por isso, quero agradecer.

Agradeço ao Lecce e ao seu presidente por me abrirem as portas de um clube maravilhoso. Agradeço aos treinadores que acreditaram em mim, por suas exigências, suas palavras e por tudo o que me ensinaram, dentro e fora de campo. Aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube e à torcida: senti o apoio de vocês em cada passo do caminho. Vocês não são apenas espectadores, vocês fazem parte desta história que vivi. Obrigada por me fazerem sentir parte de uma verdadeira família.

Me senti muito feliz morando nesta cidade, que me cativou desde o primeiro dia. Suas ruas cheias de história, sua luz, seu povo caloroso e acolhedor... Tudo me fez sentir em casa. Obrigada, Lecce, por cada caminhada tranquila pelo centro, por cada cumprimento na rua, por cada canto que agora faz parte de mim. Foi um privilégio morar aqui. Lecce sempre terá um lugar muito especial no meu coração.

Presidente do Lecce fala sobre Joan González

Em junho de 2025, após nova negativa nos exames médicos, o presidente do Lecce informou que, mesmo sem a liberação para atuar profissionalmente após o exames, Joan González "encarou esse desafio com grande maturidade e inteligência".

— A temporada, infelizmente, começou com um grande obstáculo: a má notícia sobre Joan González, que foi reprovado no exame médico. Chamamos ele de volta depois de um ano para um novo check-up, realizado há alguns dias, e a situação continua a mesma. É com profundo pesar que anuncio que Joan não receberá a liberação médica para continuar sua carreira profissional — destacou o presidente do Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

— Gostaria de fazer duas observações. Primeiro, uma salva de palmas para nossa equipe médica, Dr. Tondo, porque eles detectaram uma condição congênita muito difícil de diagnosticar. Ele é um exemplo disso. Graças a isso, a vida do menino foi salva — finalizou.