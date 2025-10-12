Avião da seleção nigeriana faz pouso de emergência após rachadura

A seleção da Nigéria enfrentou um problema técnico em sua aeronave que resultou em um pouso de emergência em Luanda, Angola. O avião da companhia ValueJet Airline sofreu uma rachadura no para-brisa 25 minutos após decolar do aeroporto angolano. O incidente ocorreu nesse sábado (11), durante o deslocamento da equipe de Polokwane, na África do Sul, para Uyo, na Nigéria, onde disputará partida pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Com mais seleções garantidas, veja os resultados das Eliminatórias da África

A aeronave realizava uma parada programada para reabastecimento em Angola quando o incidente aconteceu. O voo transportava a delegação nigeriana após compromisso na África do Sul e seguia para Uyo, onde a equipe enfrentará o Benim na próxima terça-feira.

O piloto conseguiu retornar em segurança ao aeroporto de Luanda após identificar o problema. Todos os passageiros, incluindo jogadores e dirigentes dos Super Eagles, foram evacuados sem ferimentos após o pouso.

continua após a publicidade

O atraso na chegada ao destino final afeta a preparação da seleção nigeriana para o confronto decisivo contra o Benim. A Nigéria ocupa a terceira posição no Grupo C das Eliminatórias, estando três pontos atrás do líder Benim, com desvantagem de dois gols no saldo.

A partida está programada para acontecer no Estádio Internacional Godswill Akpabio, na capital do estado de Akwa Ibom. Para garantir classificação direta ao Mundial, a Nigéria precisa vencer o Benim e torcer por um tropeço da África do Sul contra Ruanda. Logo depois, nas redes sociais, a seleção nigeriana postou que a delegação chegou em Uyo sem problemas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nota oficial da Federação Nigeriana de Futebol

"A Federação Nigeriana de Futebol informou que o para-brisa rachado da aeronave fretada da companhia ValueJet Airline, que transportava a delegação da seleção nigeriana — os Super Eagles — de Polokwane, na África do Sul, para Uyo, onde acontecerá na terça-feira a partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA contra o Benim, causou o atraso na chegada dos jogadores e dirigentes à capital do Estado de Akwa Ibom. A mesma aeronave havia levado parte da delegação a Polokwane na noite de quinta-feira, chegando à cidade sul-africana na manhã de sexta-feira. No entanto, após uma parada de reabastecimento de rotina em Luanda, Angola (onde o avião também havia parado para reabastecer na quinta-feira à noite e onde já fizera escala de ida e volta para Bloemfontein, na África do Sul, no mês passado, para o confronto da 8ª rodada entre os Super Eagles e os Bafana Bafana), a aeronave sofreu uma rachadura no para-brisa em pleno voo, logo após a decolagem. O piloto conseguiu, com habilidade, conduzir o avião de volta em segurança ao aeroporto de Luanda."

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.