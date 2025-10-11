O técnico Gennaro Gattuso não se iludiu com a vitória por 3 a 1 sobre a Estônia, neste sábado (11). Em uma entrevista com tom de realismo, o comandante abriu o jogo sobre a delicada situação da Itália nas Eliminatórias e admitiu que o destino mais provável da Azzurra é mesmo a temida repescagem.

'Preparar bem o playoff que teremos que fazer'

Com a Noruega com 100% de aproveitamento no grupo, Gattuso foi pragmático e já tratou a repescagem como o caminho mais provável para sua equipe. Ele afirmou que a próxima partida, contra Israel, já servirá como preparação para o mata-mata.

— Na terça-feira, jogamos por muito, porque vencendo poderemos tirar Israel da disputa e preparar bem o playoff que teremos que fazer — declarou o técnico.

Apesar de admitir a dificuldade, Gattuso elogiou o empenho do time. — Agradeço aos rapazes pelo empenho e pela vontade. O importante é criar, depois é normal que se possa errar gols ou pênaltis — disse.

O treinador também aproveitou para exaltar a atuação do jovem Pio Esposito, de 19 anos, que entrou no lugar do lesionado Moise Kean e marcou um dos gols.

— Ele merece tudo. Quando você vê um garoto dessa idade, com pouca experiência, que vai em cada bola como se fosse a da vida… É incrível. Ele parece ter 30 anos, é realmente especial — disse Gattuso.

A situação da Itália

A Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I, posição que leva para a repescagem. Para conseguir a vaga direta, a equipe precisaria vencer seus dois últimos jogos e torcer por um tropeço improvável da líder Noruega, além de tirar uma grande desvantagem no saldo de gols.

Itália celebra gol diante da Estônia nas Eliminatórias (Foto: Raigo Pajula / AFP)

